Ciprian Ciucu avertizează că o moțiune PSD ar rupe definitiv relația cu PNL: „Încrederea se câștigă greu și se pierde foarte ușor”

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, susține că PNL va continua să guverneze până la o eventuală moțiune de cenzură și avertizează că o eventuală cădere a Guvernului la inițiativa PSD ar rupe definitiv încrederea dintre cele două partide.

PNL va rămâne la guvernare până la o moțiune

Ciprian Ciucu afirmă că liberalii nu iau în calcul retragerea de la guvernare în acest moment și vor continua să administreze țara până când Executivul va fi demis în Parlament.

„Noi vom administra țara până în momentu când acest guvern va fi picat printr-o moțiune în Parlament. Ne asumăm, dar când va veni moțiunea, dacă PSD va pica acest guvern, noi nu mai avem cum să avem încredere în PSD. Încrederea se câștigă greu și se pierde foarte ușor. PSD ne-a pierdut încrederea de foarte mult timp.”

Ciprian Ciucu: „PNL nu trebuie să devină brelocul PSD”

Primarul Capitalei a subliniat că miza pentru PNL este păstrarea independenței politice, chiar și cu riscul trecerii în opoziție.

„Pentru mine, PNL este parte a patrimoniului imaterial al României, e important să meargă mai departe. Chiar dacă n-a fost perfect, am făcut multe greșeli, dar în momentele cheie am luat deciziile cheie pentru România.”

În același context, Ciucu a avertizat asupra presiunilor venite din partea social-democraților:

„În momentul în care vom ceda la șantajul PSD de a renunța la propriul nostru președinte ales pentru poziția de prim-ministru, noi vom deveni brelocul PSD. E important ca PNL să meargă mai departe, chiar și din opoziție, pentru a fi o alternativă pentru ce se conturează în spațiul public.”

Ciprian Ciucu respinge ferm scenariul instalării unui premier tehnocrat, pe care îl consideră lipsit de utilitate în actualul context politic.

„Nu am discutat despre premier tehnocrat, exclus. N-are niciun rost. Cine va veni acest premier tehnocrat, dacă va cânta cum zice PSD, adică împotriva României, pentru că nu vor să ia deciziile corecte pentru țară, atunci va fi lăsat în pace. Dacă am cânta cum zice PSD, adică împotriva României, atunci el poate va fi lăsat în pace. Dacă va vrea să ia decizii bune, atunci va fi bombardat, ca Cioloș și Bolojan.”

Recomandările autorului: