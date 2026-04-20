Ciucu, declarații la sediul PNL: Noi ne putem asuma, inclusiv, un guvern minoritar

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședintele PNL, a făcut declarații, la sediul PNL din Modrogan. El a spus că PNL ar putea să-și asume inclusiv „un guvern minoritar”, potrivit Mediafax

„Ori rămânem la guvernare într-un guvern minoritar, deci nu vom guverna cu AUR. Sau doi, putem merge în opoziție”, a declarat Ciucu.

Cât despre varianta unui Guvern minoritar, în cazul în care PSD va depune o moțiune de cenzură, Ciucu a precizat:

„Noi ne asumăm guvernarea, nu avem o problemă să guvernăm minoritar dacă vor pica guvernul, și de asemenea, dacă vor să formeze o altă majoritate, nu avem o problemă cu acest lucru”, a declarat Ciucu la sediul PNL.

Întrebat și cine ar putea face parte din acest guvern minoritar, Ciucu a răspuns că PNL ar putea să guverneze: „cu USR, cu UDMR, cu cine dorește”.

„Nu vine să ne spună PSD cine trebuie să fie prim-ministru, pe care îl dă Partidul Național Liberal sau ministru sau secretar de stat. (…) Nu ne interesează să facem coaliție cu un partid care va contribui la dărâmarea acestui guvern”, a declarat Ciucu.

Ciucu a mai spus și că situația este o criză creată de PSD, dar și că liberalii vor continua să-l susțină pe premierul Bolojan.

„În acest moment, premierul merge mai departe, Partidul Național Liberal merge mai departe împreună cu premierul Ilie Bolojan”, a declarat Ciucu.

Ciucu a spus că PSD trebuie să gestioneze această criză:

„În ceea ce privește viitorul, cei care au creat criza trebuie să o rezolve. Ei cer să plece Ilie Bolojan. Și pot să ceară. Ei trebuie să o creeze”, a spus Ciucu întrebat ce va face PNL-ul ca să asigure stabilitatea și sprijinul politic.

