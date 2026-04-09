Premierul Ilie Bolojan a venit la Arena Națională pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu

Premierul Ilie Bolojan a mers pe Arena Națională pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu, fostul selecționer al României și cel mai mare antrenor român. Astăzi este ultima zi în care publicul are acces pe stadion pentru a-și lua rămas bun de la marele tehnician.

UPDATE 10:42: Daniel Pancu, antrenorul CFR Cluj și fostul elev al lui Lucescu, a ajuns la stadion. Acesta a adus o coroană de flori și a îngenuncheat în fața sciriului mentorului său.

UPDATE 10:37: Mihai Covaliu, președintele COSR, a dus o coroană de flori la catafalcul lui „Il Luce”.

La câteva minute a fost urmat de Dumitru Dragomir, care și-a prezentat condoleanțele.

UPDATE 10:34: Dmytro Chyhrynskyi, fostul fundaș central de la Șahtior, a venit să-și ia rămas bun de la fostul antrenor. Chyhrynskyi a câștigat Cupa UEFA în 2009, alături de Mircea Lucescu, înainte să fie transferat de Barcelona.

După un scurt moment de reculegere, Șeful Executivului a schimbat câteva cuvinte cu Răzvan Lucescu, fiul marelui antrenor. La ieșirea din stadion, Bolojan a transmis un mesaj scurt pentru reporteri.

„Sunt aici în semn de respect pentru munca și cariera de o viață a unui om cu o carieră prestigioasă. Dumnezeu să-l odihnească pe Mircea Lucescu”, a spus premierul României.

UPDATE 10:05: Premierul României, Ilie Bolojan, a ajuns pe Arena Națională din București.

Răzvan Lucescu, fiul fostului selecționer al României, a ajuns primul la stadion.

Printre cei care și-au anunțat prezența astăzi se numără Bogdan Stelea, Florin Răducioiu, fostul internațional croat Darijo Srna, delegații din partea cluburilor FCSB, Dinamo și Rapid, dar și Peluza Cătălin Hîldan.

„Il Luce” va fi înmormântat vineri

Suporterii și admiratorii își vor putea lua rămas bun pe parcursul zilei de joi, până la ora 20:00. Vineri, cortegiul funerar se va îndrepta către Biserica Sfântul Elefterie. Slujba de înmormântare va începe la ora 10:00.

Ultima etapă a funeraliilor va avea loc la Cimitirul Bellu, de la ora 12:20. Înmormântarea va avea loc la 13:10, va fi marcată de onoruri militare. Participarea la acest moment va fi limitată la familie și invitați apropiați.

