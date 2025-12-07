Prima pagină » Actualitate » Ciprian Ciucu lansează acuzații către „unele” partide, în ziua votului: „Trimit «pe surse» cifre false”.”Nu au învățat nimic în ultimii 35 de ani”

Ciprian Ciucu lansează acuzații către „unele” partide, în ziua votului: „Trimit «pe surse» cifre false”.”Nu au învățat nimic în ultimii 35 de ani”

Mara Răducanu
07 dec. 2025, 16:29, Actualitate
Ciprian Ciucu lansează acuzații către

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a postat pe pagina de Facebook un mesaj în care bate obrazul unor partide, despre care susține că nu au învățat nimic în ultimii 35 de ani. Reamintim că secţiile de vot pentru alegerea noului primar al Capitalei s-au deschis duminică, 7 decembrie, de la ora 07.00.

Sunt așteptați la urne aproximativ 1,8 milioane de bucureșteni. Tot astăzi se desfășoară și procesul electoral pentru alegerea noului președintele al Consiliului Județean în Buzău. De asemenea, cetățenii din alte 12 localități își votează primarul. Gândul îți prezintă, live, toate informațiile despre alegerile locale parțiale. Zeci de incidente la urne au fost raportate.

„Unele partide nu au învățat nimic și fac aceleași prostii pe care le-au făcut în ultimii 35 de ani de zile. Acum trimit „pe surse” cifre false și ei știu asta. În acest moment suntem doar doi competitori cu șanse! Restul e manipulare pentru a ține alți competitori, fără șanse, în viață. Veniți la vot! Nu pot ei manipula, cât putem noi vota!”, este mesajul postat de primarul Sectorului 6.

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a postat pe pagina de facebook un mesaj în care bate obrazul partidelor

MAI a raportat 18 incidente în secțiile de votare din București și alte localități

Ministerul de Interne a anunțat că, până la ora 13:00, au apărut 18 sesizări legate de posibile nereguli la secțiile de votare.

Dintre acestea, 9 s-au confirmat, 7 sunt încă în verificări, iar 2 s-au dovedit a fi false. În rest, procesul electoral a decurs fără probleme mari, a spus purtătoarea de cuvânt a MAI, Monica Dajbog.

344.693 de bucureșteni au votat până la ora 15

344.693 de bucureșteni au votat până la ora 15:00, ceea ce înseamnă 19,11 % din totalul celor 2.218.668 de alegători înscriși pe listele permanente și complementare.

Sursă foto: Mediafax

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Mediafax
Pe cine avantajează prezența mică la alegerile din București
Digi24
Cele două probleme care țin pe loc încheierea unui acord de pace Rusia - Ucraina, dezvăluite de Keith Kellogg
Cancan.ro
Și-a părăsit iubita medic pentru Rodica Stănoiu! Noi detalii despre 'puiuțul' fostei ministrese a Justiției
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă fotbalistă din lume a primit o ofertă de nerefuzat
Adevarul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Mediafax
Primele rezultate. Cum au votat bucureștenii până la acestă oră
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
O crimă care pune gaz pe foc în procesul de mobilizare din Ucraina, în criză de soldați. „Sunt incredibil de ruşinată”
Cancan.ro
FBI intră pe fir în cazul lui Emil Gânj! Descoperiri ULUITOARE în telefonul criminalului din Mureș
Ce se întâmplă doctore
Ce se întâmplă cu pensiile din ianuarie 2026? Ministrul Muncii a clarificat situația
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Descopera.ro
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Ce este „divorțul silențios”: Rămâi căsătorit, dar ieși din relație
VIDEO George Simion: Exit poll-urile sunt otrăvite: contează voturile din urnă numărate corect. La ora 21:00 nu aflăm nimic, ci la 22:00
18:07
George Simion: Exit poll-urile sunt otrăvite: contează voturile din urnă numărate corect. La ora 21:00 nu aflăm nimic, ci la 22:00
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Daniel Băluță răbufnește după ce unul dintre candidați a dat un semnal în privința câștigătorului: Este nedemocratic și ilegal
17:44
Daniel Băluță răbufnește după ce unul dintre candidați a dat un semnal în privința câștigătorului: Este nedemocratic și ilegal
EXTERNE Friedrich Merz a făcut prima sa vizită în Israel în calitate de cancelar al Germaniei
17:43
Friedrich Merz a făcut prima sa vizită în Israel în calitate de cancelar al Germaniei
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Ziua în care Nicușor Dan se desparte de cartela de la Primăria București. În primele luni la Cotroceni, a purtat-o ca pe un talisman
17:32
Ziua în care Nicușor Dan se desparte de cartela de la Primăria București. În primele luni la Cotroceni, a purtat-o ca pe un talisman
LIFESTYLE De ce este bine să mâncăm cina înainte de ora 7 pe timp de iarnă. Sfaturile venite din partea unui medic nutriționist
17:01
De ce este bine să mâncăm cina înainte de ora 7 pe timp de iarnă. Sfaturile venite din partea unui medic nutriționist
LIVE 🚨 Alegeri locale parțiale. Marcel Ciolacu candidează la şefia Consiliului Judeţean Buzău. Peste 50.000 de persoane au votat deja
17:00
🚨 Alegeri locale parțiale. Marcel Ciolacu candidează la şefia Consiliului Judeţean Buzău. Peste 50.000 de persoane au votat deja

Cele mai noi