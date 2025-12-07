Ciprian Ciucu lansează acuzații către „unele” partide, în ziua votului: „Trimit «pe surse» cifre false”.”Nu au învățat nimic în ultimii 35 de ani”

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a postat pe pagina de Facebook un mesaj în care bate obrazul unor partide, despre care susține că nu au învățat nimic în ultimii 35 de ani. Reamintim că secţiile de vot pentru alegerea noului primar al Capitalei s-au deschis duminică, 7 decembrie, de la ora 07.00.

Sunt așteptați la urne aproximativ 1,8 milioane de bucureșteni. Tot astăzi se desfășoară și procesul electoral pentru alegerea noului președintele al Consiliului Județean în Buzău. De asemenea, cetățenii din alte 12 localități își votează primarul. Gândul îți prezintă, live, toate informațiile despre alegerile locale parțiale. Zeci de incidente la urne au fost raportate.

„Unele partide nu au învățat nimic și fac aceleași prostii pe care le-au făcut în ultimii 35 de ani de zile. Acum trimit „pe surse” cifre false și ei știu asta. În acest moment suntem doar doi competitori cu șanse! Restul e manipulare pentru a ține alți competitori, fără șanse, în viață. Veniți la vot! Nu pot ei manipula, cât putem noi vota!”, este mesajul postat de primarul Sectorului 6.

MAI a raportat 18 incidente în secțiile de votare din București și alte localități

Ministerul de Interne a anunțat că, până la ora 13:00, au apărut 18 sesizări legate de posibile nereguli la secțiile de votare.

Dintre acestea, 9 s-au confirmat, 7 sunt încă în verificări, iar 2 s-au dovedit a fi false. În rest, procesul electoral a decurs fără probleme mari, a spus purtătoarea de cuvânt a MAI, Monica Dajbog.

344.693 de bucureșteni au votat până la ora 15

344.693 de bucureșteni au votat până la ora 15:00, ceea ce înseamnă 19,11 % din totalul celor 2.218.668 de alegători înscriși pe listele permanente și complementare.

Sursă foto: Mediafax

RECOMANDAREA AUTORULUI: