Ciprian Ciucu spune că se concentrează pe salvarea sistemului de termoficare: „Voi cere conducerii ELCEN și Termoenergetica să vină cu explicații clare, dacă soluții nu au”

Bianca Dogaru
19 ian. 2026, 14:38, Actualitate
Ciprian Ciucu anunță că își concentrează activitatea, în perioada următoare, pe salvarea sistemului de termoficare din București, care riscă să ajungă în faliment. Edilul spune că situația actuală repetă aproape identic problemele care au dus, în trecut, la colapsul RADET. 

Sursa foto: Facebook Ciprian Ciucu

Ciucu afirmă că, într-o primă etapă, prioritatea este evitarea falimentului Termoenergetica, iar pe parcursul anului va urmări optimizarea și eficientizarea întregului sistem.

„Se repetă exact tiparul RADET. De aceea, aici preiau personal leadership-ul reformelor care vor urma, pentru că este clar că se îndreaptă spre faliment, repetând exact experiența defunctului RADET. Nu va fi ușor, vor fi multe bătălii politice și admnistrative de dus. Sper să fiți cu mine. Așa cum este acum Termoenergetica NU funcționează pe principii economice, “vinde cu 2 lei și cumpără cu 3 lei”. Asta, în condițiile în care costurile cu forța de muncă sunt de doar cca. 13% din buget. Funcționează în condiții de eșec premeditat,” a scris acesta pe Facebook. 

Potrivit lui Ciucu, de la înființare, Termoenergetica a înregistrat pierderi în fiecare an, iar una dintre problemele majore semnalate este faptul că nu funcționează pe principii economice.

„Așa cum este acum Termoenergetica NU funcționează pe principii economice, “vinde cu 2 lei și cumpară cu 3 lei”. Asta, în condițiile în care costurile cu forța de muncă sunt de doar cca. 13% din buget. Funcționează în condiții de eșec premeditat. O parte din datorii s-au acumulat din cauza reglementărilor (cum ar fi termene de facturare și plăți care a dus la penalități aberante): penalitățile anuale sunt dublul investițiilor pe care le facem (TMCB are 30 mil. investitii și 60 mil. penalități).”

Sursa foto: Facebook Ciprian Ciucu

O altă cauză importantă a pierderilor este diferența mare dintre pierderile tehnologice recunoscute.

„Cealaltă problemă majoră vine din diferența dintre pierderile tehnologice de cca. 22,5% (pierderi recunoscute, inerente unui sistem tehnologic de acest tip) și pierderile reale, de cca. 39% (unii spun că ar fi mai mari, din cauza faptului că infrastructura este ciur). O parte din problemele de termoficare, cele din acestă perioadă, vin dinspe ELCEN care are probleme din cauza neplății datoriilor de către Termoenergetica. Da, suntem în dilema cu oul și cu găina. Este nevoie să avem un responsabil unic!”

În același timp, primarul Capitalei atrage atenția asupra relației dintre Termoenergetica și ELCEN și spune că problemele financiare ale uneia le afectează direct pe cele alte celeilalte.

Surse foto: Facebook Ciprian Ciucu

