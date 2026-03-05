Românii care fac bani pe site-urile de adulți au intrat în vizorul ANAF. În urma controalelor, instituția a descoperit venituri nedeclarate de zeci de milioane de lei. În consecință, Agenția Națională de Administrare Fiscală continuă verificările ample asupra creatorilor de conținut pentru adulți care câștigă bani pe platforme precum OnlyFans și LiveJasmine. Inspectorii au descoperit sume consistente nedeclarate. Potrivit datelor analizate de autorități, una dintre persoanele investigate ar fi obținut aproape 700.000 de euro din astfel de activități online, fără ca veniturile să fie declarate la fisc.

Conform informațiilor apărute în spațiul public, suma record ar aparține unui bărbat în vârstă de 49 de ani, care ar fi cel mai profitabil creator de conținut român pe această platformă în perioada analizată. Cazul a atras atenția autorităților după ce verificările preliminare au indicat diferențe mari între veniturile reale și cele raportate către stat.

Platforma OnlyFans, cunoscută pentru conținutul pentru adulți distribuit pe bază de abonament, funcționează într-un regim fiscal diferit față de alte activități economice. Veniturile provenite din drepturi de proprietate intelectuală pot fi taxate cu aproximativ 6%, comparativ cu 10% impozit pe venit sau 16% impozit pe dividende aplicate în alte situații.

Sute de persoane verificate de Antifraudă

Direcția Generală Antifraudă Fiscală a anunțat că a declanșat o amplă campanie de controale asupra a 103 persoane fizice care au câștigat bani din producția și distribuirea de conținut video online.

Autoritățile spun că verificările continuă și că situația ar putea duce la obligații fiscale suplimentare pentru persoanele vizate.

Fiscul revendică sume consistente

Creatorii de conținut analizați de ANAF sunt atât femei, cât și bărbați, cu vârste cuprinse între 20 și 49 de ani. Veniturile individuale identificate de inspectori diferă semnificativ: de la aproximativ 200.000 de lei până la 3,15 milioane de lei în perioada verificată.

În paralel, Fiscul analizează și alte cazuri. Potrivit instituției, încă 384 de persoane fizice care produc conținut video online sunt evaluate în prezent din punct de vedere al riscului fiscal. Acestea ar fi încasat împreună aproximativ 280 de milioane de lei.

ANAF subliniază că acțiunea face parte dintr-o serie mai amplă de controale care vizează activitățile desfășurate pe internet, un domeniu aflat în plină expansiune.

Autoritățile spun că, pe măsură ce economia digitală crește, apar și noi metode de evitare a taxelor, motiv pentru care instituția încearcă să reducă nivelul de neconformare fiscală în sectoarele considerate cu risc ridicat.

