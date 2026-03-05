Prima pagină » Actualitate » Daciana Sârbu, soția lui Victor Ponta, prima reacție după incidentul din Dubai: „Copilul plânge că stă în subsol, iar doamna ministru a spus că nu dă bine să fie în avion”

Bianca Dogaru
05 mart. 2026, 20:18, Actualitate
Daciana Sârbu a rupt tăcerea și a transmis un mesaj plin de revoltă după ce fiicei sale, Irina, i s-a interzis accesul în autocarul de repatriere care pleca din Dubai spre Oman. Soția lui Victor Ponta a acuzat-o direct pe ministra de Externe, Oana Țoiu, că a blocat întoarcerea fetei în țară.

„Nu comentez de obicei și nu suport conflictele, dar doamna ministru exact asta a făcut. A sunat și a spus că nu “dă” bine să fie copilul în avion și lucrurile nu pot rămâne așa!” a transmis Daciana Sârbu. 

Mama fetei a descris momentele dramatice prin care trece minora. Aceasta a sunat-o și i-a spus că e nevoită să stea într-un subsol din cauza conflictului.

„Sper să va puneți în locul meu când sună copilul și plânge că stă în subsol și să nu fiți vreodată în situația asta. Daca era “privilegiată” zbura de sâmbătă cum s-au întors atâția.”

Daciana Sârbu a confirmat că fiica sa nu ocupa locul nimănui și a reiterat faptul că Irina este minoră și nu era rezidentă în Emirate.

„Irina este minoră până împlinește 18 ani – așa e legal! Irina nu este rezident în UAE. Eu nu am vorbit cu nimeni – ei au chemat-o la Consulat să o ducă la zborul de Oman pentru că am anunțat consulatul de sâmbătă că e acolo și că îmi doresc să o aduc înapoi cât mai repede cum au făcut atâția români până li s-a mai răspuns la telefon. Zborul este pe jumătate gol – deci nu lua locul nimănui.”

Contextul incidentului din Dubai

Fetei minore a lui Victor Ponta i-a fost interzisă îmbarcarea în autocarul care transporta minori din Dubai, în Oman, pentru avionul de România. Fostul premier a confirmat pentru Gândul că ministra de Externe, Oana Țoiu, a dat ordinul direct ca fata sa să nu urce în autocar.  „Vreau să o vedem acasă întâi”

Avionul în care ar fi trebuit să se îmbarce și fiica lui Victor Ponta ar urma să plece mâine dimineață la ora 5:00 din Oman. Zborul are indicativul „repatriere minori fără însoțitori”. Potrivit unor surse, Oana Țoiu i-ar fi amenințat pe angajații consulatului că îi demite dacă fiica lui Victor Ponta va urca în autocar.

