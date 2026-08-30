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MAE face precizări pentru Gândul, după tragedia feribotului din Cipru. Din primele informații, nu ar fi români printre cele 270 de victime

MAE face precizări pentru Gândul, după tragedia feribotului din Cipru. Din primele informații, nu ar fi români printre cele 270 de victime
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Ministerul Afacerilor Externe nu are, până în acest moment, informații privind cetățeni români care să fi solicitat asistență consulară în urma tragediei feribotului Filo Jet, răsturnat în largul Ciprului de Nord. Informația a fost transmisă în exclusivitate pentru Gândul de un purtător de cuvânt al MAE, după verificările efectuate de autoritățile române.

MAE verifică situația după tragedia din largul Ciprului

Ministerul Afacerilor Externe a făcut verificări cu privire la posibilitatea ca printre pasagerii feribotului Filo Jet să se afle cetățeni români.

Potrivit informațiilor oferite pentru Gândul de un purtător de cuvânt al MAE, în urma verificărilor efectuate până în prezent nu au fost identificate solicitări de asistență consulară din partea unor cetățeni români aflați în legătură cu acest incident.

„Nu avem solicitari de asistență consulară primite până acum.”

Informația nu exclude însă posibilitatea ca cetățeni români să se fi aflat la bordul navei. Situația poate fi actualizată pe măsură ce autoritățile continuă verificările și operațiunile de identificare a persoanelor implicate.

Opt persoane au murit, iar 17 sunt date dispărute

Feribotul Filo Jet s-a răsturnat duminică în largul orașului Kyrenia, la scurt timp după ce a plecat spre portul turcesc Taşucu.

Nava a început să ia apă în larg, iar apoi s-a îndreptat către coastă. Feribotul s-a răsturnat la aproximativ doi kilometri de portul Kyrenia.

Bilanțul tragediei a ajuns la cel puțin opt morți, în timp ce 17 persoane sunt în continuare date dispărute. Operațiunile de căutare și salvare continuă.

În urma accidentului, căpitanul navei și șapte membri ai echipajului au fost arestați. Premierul Ciprului de Nord, Ünal Üstel, a anunțat că autoritățile investighează toate circumstanțele în care s-a produs tragedia și că inclusiv eventualele acte de neglijență vor fi verificate.

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