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Încă o tragedie la Marea Neagră. O persoană a murit înecată în stațiunea Mamaia Nord

Încă o tragedie la Marea Neagră. O persoană a murit înecată în stațiunea Mamaia Nord
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O altă tragedie a avut loc la malul Mării Negre. Duminică, 30 august 2026, o persoană a murit înecată în stațiunea Mamaia Nord. Este a doua tragedie descoperită în ultimele 24 de ore pe litoral.

După ce seara trecută a fost găsit trupul neînsuflețit al unui tânăr de 22 de ani la Costinești, autoritățile transmit că o altă tragedie s-a produs la malul Mării Negre. Duminică, 30 august 2026, o persoană a fost scoasă inconștientă din mare, în Mamaia Nord, în zona Hotelului Manor.

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Victima a fost preluată de echipajele de intervenție. Manevrele de resuscitare nu au avut rezultat, iar persoana a fost declarată decedată, relatează Ziua de Constanța.

Un tânăr de 22 de ani a murit în Costinești

Seara trecută a fost găsit cadavrul unui tânăr de 22 de ani în stațiunea Costinești. Victima venise pe litoral din județul Botoșani, împreună cu mai mulți prieteni. Din primele cercetări efectuate la fața locului, anchetatorii nu au identificat urme vizibile de violență. Trupul tânărului a fost transportat la morgă pentru a i se efectua necropsia.

„Sâmbătă, 29 august a.c., în jurul orei 19.00, polițiști din cadrul Poliției municipiului Mangalia au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că, în apa mării, în zona localității Costinești, a fost descoperit cadavrul unei persoane.

La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Poliției municipiului Mangalia, precum și criminaliști.

Cercetările sunt continuate în vederea verificării identității persoanei.

Trupul neînsuflețit urmează a fi transportat la morgă în vederea efectuării autopsiei, pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.

În cauză, cercetările sunt continuate de către polițiști în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, transmit autoritățile.

În urmă cu trei zile, un turist în vârstă de 61 de ani din Brașov, venit pe litoral cu familia, a murit înecat, după ce ar fi intrat de 3 ori în mare și scos din valuri, de fiecare dată, de salvamari.

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