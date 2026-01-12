Prima pagină » Actualitate » Ciprian Șerban anunță startul pentru proiectarea lotului 1D al Autostrăzii „Unirii”-A8

Ciprian Șerban anunță startul pentru proiectarea lotului 1D al Autostrăzii „Unirii”-A8

12 ian. 2026, 15:49, Actualitate
Ciprian Șerban anunță startul pentru proiectarea lotului 1D al Autostrăzii „Unirii”-A8

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Constantin Șerban, a anunțat, printr-o postare pe Facebook, că a început etapa de proiectare pentru lotul 1D Joseni–Ditrău al Autostrăzii „Unirii” A8, parte a tronsonului Târgu Mureș–Târgu Neamț.

Start oficial pentru proiectarea lotului Joseni–Ditrău

Potrivit ministrului Transporturilor, „etapa de proiectare pentru lotul 1D Joseni–Ditrău al Autostrăzii «Unirii» Târgu Mureș–Târgu Neamț a început, astăzi”, asocierea de constructori din România și Bulgaria având la dispoziție „un termen de 10 luni pentru realizarea Proiectului Tehnic”. Ciprian Șerban a precizat că acest moment marchează „un alt pas important pentru această investiție prioritară a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii”.

În postarea publicată pe rețeaua de socializare, ministrul a arătat că lucrările pregătitoare au început încă de săptămâna trecută, în ciuda condițiilor meteo nefavorabile. Astfel, „antreprenorul a mobilizat în teren, în zona localităților Joseni și Lăzarea (jud. Harghita), trei instalații de foraj pentru studii geotehnice”, echipa Companiei Naționale de Investiții Rutiere fiind prezentă la debutul lucrărilor de proiectare.

Durata lucrărilor și caracteristici ale tronsonului

Conform informațiilor transmise, lotul 1D Joseni–Ditrău este situat în județul Harghita și face parte din secțiunea II Miercurea Nirajului–Leghin a Autostrăzii A8. Termenul total de realizare este de „34 de luni, din care 10 luni pentru etapa de proiectare și 24 de luni pentru execuția lucrărilor”.

Tronsonul va avea o lungime de „14,4 kilometri” și va include „21 de pasaje și viaducte, din care 3 ecoducte pentru permeabilitatea animalelor”. Proiectul mai prevede un nod rutier la Ditrău, precum și „o descărcare provizorie în zona de conexiune cu lotul următor, 2A Ditrău–Grințieș, pentru a se asigura funcționarea independentă”.

Totodată, ministrul Transporturilor a mai anunțat că „din luna martie va începe etapa de proiectare pentru alți 64 de kilometri ai secțiunii de munte”, contractele de proiectare și execuție fiind semnate în toamna anului trecut.

AUTORUL RECOMANDĂ

Ministrul Ciprian Șerban anunță investiții în infrastructura portuară a României

Undă verde pentru noul terminal al Aeroportului Craiova. Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor: „Îmbunătățim conectivitatea regională”

Recomandarea video

Citește și

TOP România, pe primul loc în TOP-ul statelor cu cel mai mare consum de alcool din lume. Pe ce loc se află Moldova în clasament
16:32
România, pe primul loc în TOP-ul statelor cu cel mai mare consum de alcool din lume. Pe ce loc se află Moldova în clasament
SCANDALOS S-au trezit cu impozit de 20 de ori mai mare. Deși creșterea anunțată de Guvern e de doar 80%, românii au de plată chiar și zeci de mii de lei
16:28
S-au trezit cu impozit de 20 de ori mai mare. Deși creșterea anunțată de Guvern e de doar 80%, românii au de plată chiar și zeci de mii de lei
FLASH NEWS Maia Sandu spune că ar vota unirea cu România, dacă ar exista un referendum: „Devine din ce în ce mai dificil pentru Moldova să supraviețuiască”
16:01
Maia Sandu spune că ar vota unirea cu România, dacă ar exista un referendum: „Devine din ce în ce mai dificil pentru Moldova să supraviețuiască”
JUSTIȚIE Primul denunț penal împotriva „acaparării Justiției” a fost depus la Parchetul General. Ce a sesizat un celebru avocat în legătură cu Recorder și acuzațiile la adresa Ministrului Justiției
15:34
Primul denunț penal împotriva „acaparării Justiției” a fost depus la Parchetul General. Ce a sesizat un celebru avocat în legătură cu Recorder și acuzațiile la adresa Ministrului Justiției
SCANDALOS Cunoscut influencer, somat să plătească impozit de 7.600 lei pentru un spațiu gol. ”E normal să plătești impozit ca și cum ai face bani?”
15:30
Cunoscut influencer, somat să plătească impozit de 7.600 lei pentru un spațiu gol. ”E normal să plătești impozit ca și cum ai face bani?”
Mediafax
Viitorul mașinilor chinezești în Europa: UE a luat decizia momentului
Digi24
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american pe platforma sa socială
Cancan.ro
BREAKING! Mario Iorgulescu vrut să se SINUCIDĂ. Mesajul de ADIO lăsat părinților
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Adevarul
Ce se află sub gheața celei mai mari insule din lume. Pământul le-a ascuns aici dintr-un motiv anume
Mediafax
Criză în America! Cât a ajuns să coste o banală pizza cu brânză
Click
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să fiu făcută”
Digi24
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu ajungă pe mâinile Beijingului
Cancan.ro
Câți bani a primit Iustin HVNDS, de la Antena 1, pentru cele doar 3 zile la Survivor 2026
Ce se întâmplă doctore
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando Norris
Descopera.ro
De ce au fost interziși câinii în Antarctica?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Descopera.ro
Adevărul simplu și trist: De ce cred oamenii în teoriile conspirației?
FLASH NEWS Radu Miruță (USR), ministrul Apărării, anunță că actuala coaliție a decis reducerea cu 10% a fondului de salarii. Reducerile vor trece săptămâna viitoare prin Guvern și ulterior prin angajarea răspunderii, prin parchetul de reformă a administrației publice
17:05
Radu Miruță (USR), ministrul Apărării, anunță că actuala coaliție a decis reducerea cu 10% a fondului de salarii. Reducerile vor trece săptămâna viitoare prin Guvern și ulterior prin angajarea răspunderii, prin parchetul de reformă a administrației publice
FLASH NEWS DIICOT a capturat membrii unei grupări de proxeneți care-și trimiteau concubinele și rudele să se prostitueze în Marea Britanie
16:58
DIICOT a capturat membrii unei grupări de proxeneți care-și trimiteau concubinele și rudele să se prostitueze în Marea Britanie
LIVE UPDATE 🚨 Iranul este „pregătit” pentru război, dar este deschis discuțiilor cu SUA. Zeci de mii de manifestanți pro-regim, în stradă
16:49
🚨 Iranul este „pregătit” pentru război, dar este deschis discuțiilor cu SUA. Zeci de mii de manifestanți pro-regim, în stradă
ECONOMIE Început de an în forță: Guvernul Bolojan deja s-a împrumutat cu 1,2 miliarde de lei de la bănci, într-o singură zi
16:41
Început de an în forță: Guvernul Bolojan deja s-a împrumutat cu 1,2 miliarde de lei de la bănci, într-o singură zi
MILITAR The New York Times dezvăluie cum a dat faliment arsenalul Rusiei în Venezuela. Noi imagini din atac
15:58
The New York Times dezvăluie cum a dat faliment arsenalul Rusiei în Venezuela. Noi imagini din atac
ECONOMIE Consilierul lui Isărescu de la BNR: „Reducerea de 10% în administrație nu e suficientă”. Marea problemă: Suntem tot în România anilor ’60 a lui Ceaușescu
15:56
Consilierul lui Isărescu de la BNR: „Reducerea de 10% în administrație nu e suficientă”. Marea problemă: Suntem tot în România anilor ’60 a lui Ceaușescu

Cele mai noi

Trimite acest link pe