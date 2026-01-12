Ciprian Șerban anunță startul pentru proiectarea lotului 1D al Autostrăzii „Unirii”-A8

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Constantin Șerban, a anunțat, printr-o postare pe Facebook, că a început etapa de proiectare pentru lotul 1D Joseni–Ditrău al Autostrăzii „Unirii” A8, parte a tronsonului Târgu Mureș–Târgu Neamț.

Start oficial pentru proiectarea lotului Joseni –Ditr ău

Potrivit ministrului Transporturilor, „etapa de proiectare pentru lotul 1D Joseni–Ditrău al Autostrăzii «Unirii» Târgu Mureș–Târgu Neamț a început, astăzi”, asocierea de constructori din România și Bulgaria având la dispoziție „un termen de 10 luni pentru realizarea Proiectului Tehnic”. Ciprian Șerban a precizat că acest moment marchează „un alt pas important pentru această investiție prioritară a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii”.

În postarea publicată pe rețeaua de socializare, ministrul a arătat că lucrările pregătitoare au început încă de săptămâna trecută, în ciuda condițiilor meteo nefavorabile. Astfel, „antreprenorul a mobilizat în teren, în zona localităților Joseni și Lăzarea (jud. Harghita), trei instalații de foraj pentru studii geotehnice”, echipa Companiei Naționale de Investiții Rutiere fiind prezentă la debutul lucrărilor de proiectare.

Durata lucrărilor și caracteristici ale tronsonului

Conform informațiilor transmise, lotul 1D Joseni–Ditrău este situat în județul Harghita și face parte din secțiunea II Miercurea Nirajului–Leghin a Autostrăzii A8. Termenul total de realizare este de „34 de luni, din care 10 luni pentru etapa de proiectare și 24 de luni pentru execuția lucrărilor”.

Tronsonul va avea o lungime de „14,4 kilometri” și va include „21 de pasaje și viaducte, din care 3 ecoducte pentru permeabilitatea animalelor”. Proiectul mai prevede un nod rutier la Ditrău, precum și „o descărcare provizorie în zona de conexiune cu lotul următor, 2A Ditrău–Grințieș, pentru a se asigura funcționarea independentă”.

Totodată, ministrul Transporturilor a mai anunțat că „din luna martie va începe etapa de proiectare pentru alți 64 de kilometri ai secțiunii de munte”, contractele de proiectare și execuție fiind semnate în toamna anului trecut.

