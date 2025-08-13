Ciprian Șerban salvează comunitatea din Galați. Ministrul pornește lucrările la calea ferată distrusă de INUNDAȚIILE din 2024

Ministrul Transporturilor Ciprian-Constantin Șerban a început oficial demersurile pentru reparațiile liniei de cale ferată Galați-Bârlad. Ministerul Transporturilor a aprobat finanțarea de 57 de milioane de lei, iar lucrările vor fi efectuate de Arcada Company SA Galați.

Linia feroviară Galați-Bârlad, grav avariată în urma inundațiilor din anul 2024, va fi refăcută cu o investiție de 57 de milioane de lei. Contractul de execuție a fost semnat astăzi de Sucursala Regională CFR Galați cu firma Arcada Company SA, desemnată în urma licitației.

Decizia vine după demersurile Consiliului Județean Galați și sprijinul acordat de actualul ministru al Transporturilor Ciprian-Constantin Șerban și fostul ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu.

„Le mulțumesc actualului ministru al Transporturilor, Ciprian-Constantin Șerban, fostului ministru Sorin Grindeanu, precum și tuturor specialiștilor din Ministerul Transporturilor pentru sprijinul acordat demersurilor Consiliului Județean Galați, derulate împreună cu toți factorii implicați, pentru rezolvarea acestei situații atât de importante – în special pentru cei aproximativ 2.000 de gălățeni care făceau zilnic naveta între Galați și Bârla,” a postat Președintelele Consiliului Județean Galați pe pagina sa de Facebook.

Sursa foto: Pagina de Facebook Costel Fotea