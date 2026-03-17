Circ la dezbaterea pentru bugetul Apărării. Radu Miruță, acuzat de Ninel Peia că „nu știe să tragă cu arma”

Bianca Dogaru
17 mart. 2026, 13:45, Actualitate

Dezbaterile pe bugetul Ministerului Apărării Naționale (MApN) pentru anul 2026 au degenerat într-un scandal în cadrul comisiilor reunite de buget-finanțe. Senatorul Ninel Peia (PACE) a provocat un moment de tensiune după ce s-a ridicat în picioare și i-a cerut ministrului Radu Miruță să spună dacă a făcut sau nu armata. 

„Răspundeți! Vrem să știm dacă ministrul nostru al Apărării știe să tragă cu arma”, a strigat Peia în fața comisiei.

În replică, Miruță a explicat că la momentul în care stagiul miliar obligatoriu a fost suspendat în România, el era încă la școală. Acesta a numit atitudinea senatorului drept „zgomot rusesc” și a precizat că nu îi este rușine de parcursul său academic.

„Văd că e puțin zgomot rusesc aici. Pe vremea când s-a oprit participarea obligatorie la armată, eu eram la școală. Și am făcut una de care nu îmi este rușine”

Conflictul nu s-a oprit aici. După răspunsul lui Miruță, Ninel Peia a concluzionat tăios în fața jurnaliștilor:

„Deci, să știți dragi români, că avem un ministru al Apărării care nu știe să tragă cu arma, asta e Armata Română.”

Pe lângă schimbul de replici, comisia a votat un amendament PSD pentru acordarea unui ajutor financiar unic („one-off”) pensionarilor militari cu venituri sub 3.000 de lei. Deși măsura a trecut cu voturile PSD și ale Opoziției, ministrul Miruță s-a declarat jignit de terminologia folosită. El a afirmat că militarii merită respect, nu „ajutoare”.

„Orice ban în plus la MApN este bun venit. Pe de altă parte, abordarea față de militari trebuie să fie una respectuoasă. Cuvântul „ajutor” este jignitor pentru ei. „One-off” înseamnă o dată și gata. Dar oare pe militari este suficient să îi ajuți doar o dată? Țara asta trebuie să aibă un buget care să aibă legătură cu realitatea, până când ajunge să fie suficient de sănătoasă, încât să le dea acestor oameni beneficiile meritate. Nu cred că este cineva în țara asta care are putere să spună că modul în care în 2017 s-a decuplat creșterea pensiilor de creșterea indemnizațiilor celor în activitate este unul corect, nu este corect! Eu sunt preocupat să mut piesele pe aceeași tablă de șah, încât să găsesc bani pentru a corecta nedreptatea de la pensii.”

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Scandal în Parlament între ministra Diana Buzoianu și senatorul Paul Gheorghe: ”Vă mai spun încă o dată cât de incompetentă sunteți”/ ”Dacă țipați la microfon nu vă crește bărbăția”. De la ce a pornit totul
15:53
Scandal în Parlament între ministra Diana Buzoianu și senatorul Paul Gheorghe: ”Vă mai spun încă o dată cât de incompetentă sunteți”/ ”Dacă țipați la microfon nu vă crește bărbăția”. De la ce a pornit totul
SONDAJ DE OPINIE Peste jumătate dintre români consideră că țara este sigură din punct de vedere al securității naționale
15:49
Peste jumătate dintre români consideră că țara este sigură din punct de vedere al securității naționale
RAPORT Ce recomandări are OCDE pentru România în 2026: percepție pozitivă privind combaterea corupției
15:36
Ce recomandări are OCDE pentru România în 2026: percepție pozitivă privind combaterea corupției
MESAJ Gabriela Firea, mesaj emoționant după întâlnirea cu Nadia Comăneci din Parlament: ”Definiția perfecțiunii”
15:20
Gabriela Firea, mesaj emoționant după întâlnirea cu Nadia Comăneci din Parlament: ”Definiția perfecțiunii”
REACȚIE Marcel Ciolacu spune că „era Bolojan” se apropie de sfârșit. „Nu poți pretinde empatie unui satrap care vede în satâr drept etalonul performanței”
14:42
Marcel Ciolacu spune că „era Bolojan” se apropie de sfârșit. „Nu poți pretinde empatie unui satrap care vede în satâr drept etalonul performanței”
SHOWBIZ Sebastian Stan și Annabelle Wallis vor deveni părinți
14:32
Sebastian Stan și Annabelle Wallis vor deveni părinți
Mediafax
BNR: Datoria externă totală a României a crescut în ianuarie cu 1,9 miliarde de euro
Digi24
După eșecul cu Groenlanda, Trump amenință că preia o nouă țară. „Va fi onoarea mea”
Cancan.ro
Prima reacție a bărbatului care a făcut gender reveal cu două femei. Cum explică situația
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
De ce aleg românii Japonia: avantajele și capcanele vieții într-una dintre cele mai bogate țări din lume
Mediafax
Ce a descoperit un turist care a vizitat un oraș abandonat din Germania: „Este incredibil”
Click
Cele patru zodii care primesc o veste neașteptată la finalul lunii martie. Viața lor va căpăta din nou culoare
Digi24
Scandal la dezbaterea bugetului MApN. Un ales al Opoziției a dat buzna în ședință: „Miruță a făcut armata?”
Cancan.ro
Se întorc temperaturile negative în București. Pe ce dată se strică vremea, potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Boala GRAVĂ de care suferă actrița care a apărut în baston la Oscar! Doctorii au sfătuit-o să se pregătească de moarte!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
BYD ATTO 2 DM-i: SUV-ul plug-in hybrid care promite peste 1.000 km autonomie
Descopera.ro
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Descopera.ro
Cercetătorii chinezi au creat un ceas atât de precis încât ar putea redefini în curând secunda
FLASH NEWS Albania a desemnat Corpul Gărzilor Revoluționare din Iran drept organizație teroristă. „Republica Islamică Iran, un stat care susține terorismul“
15:43
Albania a desemnat Corpul Gărzilor Revoluționare din Iran drept organizație teroristă. „Republica Islamică Iran, un stat care susține terorismul“
EXCLUSIV Victor Ponta, atac dur: „USR sunt niște antihriști! / Vor răul oamenilor / Sunt niște hiene care mușcă din oameni”
15:34
Victor Ponta, atac dur: „USR sunt niște antihriști! / Vor răul oamenilor / Sunt niște hiene care mușcă din oameni”
FINANȚE PSD își trece amendamentele la Buget cu voturile AUR. Ajutorul one-off pentru pensionarii militari cu venituri mai mici de 3.000 de lei a fost adoptat în comisiile parlamentare
15:29
PSD își trece amendamentele la Buget cu voturile AUR. Ajutorul one-off pentru pensionarii militari cu venituri mai mici de 3.000 de lei a fost adoptat în comisiile parlamentare
CONTROVERSĂ Moscova, pregătită să ofere „tot sprijinul posibil Cubei“, după ce Trump a afirmat că va avea „onoarea” de a o „cuceri”. „Suntem gata“
15:01
Moscova, pregătită să ofere „tot sprijinul posibil Cubei“, după ce Trump a afirmat că va avea „onoarea” de a o „cuceri”. „Suntem gata“
FLASH NEWS Parlamentul nord-coreean, ales în weekend, este chemat să-l reconfirme pe Kim Jong-un drept lider suprem și să modifice Constituția țării
14:46
Parlamentul nord-coreean, ales în weekend, este chemat să-l reconfirme pe Kim Jong-un drept lider suprem și să modifice Constituția țării
SPORT Brazilia, fără vedeta Neymar! Asta a decis italianul Carlo Ancelotti
14:16
Brazilia, fără vedeta Neymar! Asta a decis italianul Carlo Ancelotti

Cele mai noi

Trimite acest link pe