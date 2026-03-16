Premierul Ilie Bolojan a avertizat că sistemul de pensii din România nu mai poate rezista în forma actuală. Bolojan a subliniat că sistemul actual de pensii este sub o presiune uriașă din cauza îmbătrânirii populației și a faptului că în anumite domenii se iese la pensie prea devreme. Pentru ca statul să poată plăti pensiile pe termen lung, premierul avertizează că e nevoie ca oamenii să rămână activi pe piața muncii cât mai mult timp.

„România trebuie să răspundă presiunilor demografice și deficitului de forță de muncă prin politici în educație, sănătate și prin măsuri care să aducă mai mulți oameni activi pe piața muncii”, a spus șeful Executivului.

Ținta principală a premierului sunt domeniile în care angajații ies la pensie mult prea devreme. Bolojan a subliniat că există categorii profesionale unde oamenii se retrag din activitate la vârste de 48 sau 50 de ani, lucru care pune o presiune uriașă pe bugetul țării.

„De aceea, este nevoie să creștem treptat vârsta de pensionare în domeniile în care astăzi se iese foarte devreme la pensie, uneori chiar la 48–50 de ani, pentru a avea mai mulți oameni activi și un sistem de pensii sustenabil pe termen lung”, a afirmat premierul.

Premierul Ilie Bolojan a explicat, cu ocazia lansării raportului economic OCDE pentru anul 2026, că țara trebuie să treacă urgent la o economie bazată pe productivitate și investiții. Pe lângă reforma pensiilor, Guvernul își propune o reducere drastică a deficitului bugetar. După ce în ultimii ani statul a cheltuit mult peste încasări, Bolojan anunță că ținta pentru finalul anului 2026 e un deficit de 6,2%.

„După un deficit de aproximativ 8,7% din PIB în 2024, anul 2025 s-a încheiat cu un deficit de 7,7%, sub nivelul de 8,4% estimat de Comisia Europeană. Continuăm reformele începute anul trecut, iar proiectul de buget pentru anul 2026 este unul realist, astfel încât să atingem ținta de deficit de 6,2% la finalul acestui an”, a afirmat Bolojan.

