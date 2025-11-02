Circulaţia pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, suspendată de marţi până miercuri

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, duminică, o atenţionare de călătorie în care informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Bulgaria că în perioada 4 noiembrie, ora 09:00 – 5 noiembrie, ora 09:00 autorităţile bulgare vor suspenda circulaţia rutieră pe Podul Prieteniei Ruse-Giurgiu.

Potrivit unui comunicat al MAE, marţi, în intervalul orar 09:00 – 21:00 se suspendă circulaţia pentru toate categoriile de autovehicule iar de la ora 21:00 până miercuri, ora 09:00, se suspendă circulaţia numai pentru autovehiculele care transportă marfă, indiferent de tonaj, celor care transportă persoane fiindu-le permisă trecerea pe pod (autoturisme, microbuze, autocare).

Ce rute ocolitoare se pot folosi

MAE recomandă cetăţenilor români care intenţionează să tranziteze Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse să ia în considerare perioadele menţionate în care circulaţia rutieră va fi oprită pentru traversarea podului şi să folosească celelalte puncte de trecere a frontierei între România şi Republica Bulgaria, după cum urmează:

Vidin – Calafat, Kardam – Negru Vodă, Silistra – Ostrov Călăraşi, Dobromir – Krushari şi Kainardzha – Lipniţa, Nikopol – Turnu Măgurele (feribot) (www.feribot-eurobac.ro), Svishtov – Zimnicea (feribot) (www.ferry.bg), Oryahovo – Bechet (feribot) (www.ferryboat.bg) şi Aydemir (Silistra) – Chiciu (Călăraşi) (feribot) (www.spikaferry.com).