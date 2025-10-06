Circulația pe Transalpina a fost ÎNCHISĂ. Zăpada atinge aproape jumătate de metru. Autoritățile avertizează șoferii

Specialiștii meteo au anunțat că circulația pe Transalpina, pe distanța cuprinsă între Rânca și Obârșia Lotrului, rămâne închisă din cauza stratului gros de zăpadă, care atinge chiar și 40 de cm.

Echipajele de deszăpezire acționează pentru curățarea carosabilului pe drumul național Transalpina, pe sectorul dintre Rânca și Obârșia Lotrului.

Autoritățile din zonă se străduiesc să facă față temperaturilor anormal de scăzute pentru această perioadă, care au adus cu sine și precipitații intense sub formă de ninsoare.

Stratul de zăpadă, care s-a așternut pe carosabil, ajunge în unele locuri chiar și la 40 de centimetri, motiv pentru care circulația este momentan închisă.

Șoferii sunt avertizați să ocolească zonă. La acest moment, valorile termice au scăzut până la -2 grade Celsius.

„Având în vedere prognozele meteo și starea părții carosabile, zăpadă 20-40 cm, DN 67C, sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului, rămâne închis circulației rutiere pentru toate categoriile de autovehicule”, este anunțul specialiștilor Meteoplus.

