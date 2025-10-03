Aveți cauciucuri de iarnă? Vânt, ploaie, lapoviță și ninsoare pe șosele. Unde se circulă în condiții de iarnă în România

În mai multe zone din România se circulă în condiții de iarnă, anunță Centrul InfoTrafic. Sunt semnalate fenomene meteorologice precum vânt, ploaie, lapoviță și ninsoare.

Potrivit datelor furnizate de Centrul InfoTrafic din IGPR, până la ora 06:45 nu au fost semnalate drumuri naţionale sau autostrăzi cu circulaţia oprită din cauza vreunui eveniment rutier sau a condițiilor meteo. Reprezentanții transmis că în mai multe județe din România sunt semnalate precipitații sub formă de ploaie și lapoviță. Astfel de condiții meteo sunt prezente în zona montană a județelor Alba, Argeș, Brașov, Caraș-Severin, Dâmbovița, Gorj, Hunedoara, Prahova, Sibiu și Vâlcea.

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, la această oră, nu sunt semnalate drumuri naţionale sau autostrăzi cu circulaţia oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condițiilor meteo nefavorabile. Sunt semnalate precipitații sub formă de ploaie și lapoviță în zona montană a județelor Alba, Argeș, Brașov, Caraș-Severin, Dâmbovița, Gorj, Hunedoara, Prahova, Sibiu și Vâlcea, iar pe celelalte drumuri din restul țării se circulă preponderent pe un carosabil umed, cu intensificări ale vântului. Pe arterele rutiere principale, respectiv autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București – Ploiești, DN1 Ploiești-Brașov și DN 7 Pitești-Sibiu, traficul rutier se desfășoară fluent, în condițiile unui carosabil umed (precipitații sub formă de ploaie), cu vizibilitate bună și valori normale de circulație”, transmite Centrul InfoTrafic.

Condiții de iarnă în România

Până la ora menționată, a fost semnalată aglomerație pe sensul de intrare în București, pe A1 București-Pitești, începând din localitatea Ciorogârla.

„Aglomerație este semnalată pe sensul de intrare în Capitală al A1 București-Pitești, începând din localitatea Ciorogârla, județul Giurgiu, zonă în care se efectuează lucrări de reparații la partea carosabilă. De asemenea, valori de trafic în creștere sunt și pe Centura Capitalei, pe raza localităților Chiajna, Domnești și Pantelimon. Reamintim că începând de ieri, 2 octombrie, din cauza condițiilor meteo nefavorabile (zăpadă), circulația rutieră a fost oprită temporar pe DN 67C (Transalpina), pe tronsonul kilometric 34+800 metri – 59+800 metri, între localitățile Rânca (județul Gorj) și Obârșia Lotrului (județul Vâlcea). Reluarea traficului va fi posibilă în funcție de ameliorarea efectelor manifestărilor meteorologice. Având în vedere că în majoritatea județelor, traficul rutier se desfăşoară în condiţiile unui carosabil umed (de ploaie), recomandăm conducătorilor auto să manifeste prudenţă la volan, să se asigure şi să semnalizeze înainte de schimbarea direcţiei de deplasare, dar și să crească distanţa de siguranţă între vehicule. De asemenea, în condițiile intensificării puternice ale vântului, pentru evitarea implicării în accidente, conducătorii auto trebuie să-şi sporească prudenţa pe toată durata deplasării, dar mai ales la ieşirile din tronsoanele împădurite, la intrările şi ieşirile de pe poduri sau la încrucişările cu autovehiculele cu gabarit mare. Rafalele de vânt laterale modifică ţinuta de drum a maşinilor, cu atât mai mult cu cât viteza cu care se circulă este mai mare”, transmite InfoTrafic.

Autorul recomandă:

Vântul a făcut prăpăd în București: zeci de mașini distruse de copacii căzuți, cabluri rupte, construcții avariate

Utilajele de deszăpezire intervin în zona montană a județului Brașov, unde se semnalează lapoviță și NINSOARE

Pregătiți schiurile. Ninge în Poiana Brașov. Masivul Postăvaru este acoperit de zapadă. Și pe Transalpina-Voineasa stratul este deja consistent

Sursă foto: Facebook MeteoPlus