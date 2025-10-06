Prima pagină » EXCLUSIV » Vești proaste de la ANM. Al doilea CICLON lovește cu PUTERE România. Pericol de inundații în jumătate din țară. Cod roșu de ploi și vijelii

Vești proaste de la ANM. Al doilea CICLON lovește cu PUTERE România. Pericol de inundații în jumătate din țară. Cod roșu de ploi și vijelii

Ruxandra Radulescu
06 oct. 2025, 11:26, EXCLUSIV
Vești proaste de la ANM. Al doilea CICLON lovește cu PUTERE România. Pericol de inundații în jumătate din țară. Cod roșu de ploi și vijelii

România va fi traversată de un al doilea ciclon, în mai puțin de o săptămână, care se va manifesta prin cod portocaliu și roșu, cu risc de inundații, în majoritatea zonelor, a transmis, în exclusivitate pentru Gândul, Autoritatea Națională de Meteorologie. 

Un ciclon, format în nordul Italiei, se va abate marți, 7 octombrie, asupra României, când va ajunge în zona Mării Negre. Fenomenul se va manifesta prin temperaturi cu până la 7-8 grade mai scăzute decât normalul perioadei, iar precipitațiile vor fi abundente.

Trei județe, sub cod roșu de precipitații

Experții ANM anunță cod portocaliu în majoritatea zonelor din țară, în timp ce partea de sud-est se va afla sub avertizare de cod roșu, care intră în vigoare marți după-amiază. Județele cele mai afectate vor fi Constanța, Ialomița și Călărași, unde există pericol crescut de inundații.

„Ciclonul s-a format chiar ieri în zona Genova, nordul Italiei. Urmează să abordeze peninsula Balcanică, astăzi, și va ajunge în Marea Neagră, mâine. Acum o săptămână a fost un alt ciclon care s-a format în zona Greciei, Marea Ionică.

Astăzi, luni, ciclonul este prezent în zona Peninsulei Balcanice, iar marți ajunge în Marea Neagră și sud-estul României. În aceste zile, vor fi temperaturi între 10 și 19 grade, deci e destul de frig pentru această perioadă a anului.

Valorile termice vor fi cu 7-8° sub normal, din cauza nebulozității și a ploilor. Ne așteptăm la cantități mari de apă, dată fiind configurația pe care o așteptăm cu ciclonul care ajunge în Marea Neagră.

Cel mai probabil, în sud-estul țării, vor fi cantități de peste 100 litri pe metru pătrat. De aceea Administrația Națională de Meteorologie deja a emis un cod roșu pentru județele Constanța, Călărași, Ialomița, cele mai afectate județe.

Aceste coduri intră în vigoare de marți după-amiază, când ajunge ciclonul în partea de sud-est a României, și vor fi valabil până miercuri seara”, a  precizat expertul ANM, Mihai Huștiu.

Cod portocaliu de ploi și risc de inundații în jumătate din țară

Expertul a avertizat că există pericol de inundații în toate zonele, vizate de cod portocaliu și roșu, mai ales după efectele ciclonului de acum câteva zile.

„Toată Muntenia este în cod portocaliu, sudul Moldovei în cod portocaliu și partea de sud-est a Transilvaniei în cod portocaliu. Deci jumătate de  țară va fi afectată de ploi, jumătatea din sud-est, ca să spunem așa.

În toată zona avertizată de cod portocaliu și roșu există risc de inundații, dată fiind că deja am avut un ciclon săptămâna trecută cu cantități de apă acumulată deja în râuri.

Ne așteptăm la cantități mari de apă, într-un interval de mai puțin de două zile, și risc ridica de inundații.

În urma precipitațiilor se vor acumula peste 120 litri pe metru pătrat și putem avea chiar și peste 150 litri pe metru pătrat, în anumite zone, de astăzi și până joi dimineață.”, a mai adăugat specialistul.

Când se ameliorează vremea

Meteorologul a mai transmis că joi, vremea se va îmbunătăți, iar precipitațiile se vor manifesta doar sporadic.

„Precipitațiile vor continua până joi dimineața, dar se vor diminua intensitate până joi dimineața, 9 octombrie”.

Recomandarea autorului:

Citește și

DEZVĂLUIRI 1 milion de euro în 6 ani – Tributul plătit de orădeni trustului Antena pentru imaginea bună a lui Bolojan
06:30
1 milion de euro în 6 ani – Tributul plătit de orădeni trustului Antena pentru imaginea bună a lui Bolojan
EXCLUSIV Ce condamnare a primit tatăl unuia dintre influencerii lui Călin Georgescu. Afaceristul ascundea în casă un adevărat arsenal letal
06:00
Ce condamnare a primit tatăl unuia dintre influencerii lui Călin Georgescu. Afaceristul ascundea în casă un adevărat arsenal letal
EXCLUSIV Cum trăiește David, geniul matematicii din România, visul american la una dintre cele mai prestigioase facultăți din SUA: „Toți foștii mei colegi de clasă studiază în străinătate”
07:20, 05 Oct 2025
Cum trăiește David, geniul matematicii din România, visul american la una dintre cele mai prestigioase facultăți din SUA: „Toți foștii mei colegi de clasă studiază în străinătate”
EXCLUSIV „Omertà” de la Palatul Victoria. Deși Bolojan a promis transparență la guvern, în fapt ea NU EXISTĂ. Inclusiv agenda publică a premierului este ținută la secret
06:30, 05 Oct 2025
„Omertà” de la Palatul Victoria. Deși Bolojan a promis transparență la guvern, în fapt ea NU EXISTĂ. Inclusiv agenda publică a premierului este ținută la secret
EXCLUSIV Stegarul Dac – INAMICUL STATULUI. Este scos la plimbare doar pe acoperișul pușcăriei. Procedura se aplică numai celor mai periculoși CRIMINALI
06:00, 05 Oct 2025
Stegarul Dac – INAMICUL STATULUI. Este scos la plimbare doar pe acoperișul pușcăriei. Procedura se aplică numai celor mai periculoși CRIMINALI
JUSTIȚIE Sorin Oprescu a fost ARESTAT în Grecia. Fostul primar era fugit din țară de 3 ani. Ministrul Justiției: Mergem până la capăt pentru a aplica legea
18:03, 04 Oct 2025
Sorin Oprescu a fost ARESTAT în Grecia. Fostul primar era fugit din țară de 3 ani. Ministrul Justiției: Mergem până la capăt pentru a aplica legea
Mediafax
Avertizare meteo: Cod roșu de ploi abundente în trei județe. Cod portocaliu în Muntenia și Dobrogea, ninsori viscolite la altitudini mari
Digi24
„Sunt un lord al războiului”. Cum a reușit un antreprenor din Silicon Valley să atragă atenția Pentagonului pentru o armă anti-dronă
Cancan.ro
Care ar putea fi motivele unei DESPĂRȚIRI între Anda Adam și Joseph Eudor! Detaliul observat de fani la Asia Express
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Adevarul
Ana Birchall, acuzată că s-ar fi oferit să devină agent CIA în schimbul unei funcții importante în România. Reacția fostului consilier prezidențial: „O minciună”
Mediafax
S-a finalizat procesul ”Fantomei” de la Artmark! A cumpărat tablouri de 550.000 de euro sub o identitate falsă. Lucrările sunt semnate de Tonitza, Vermont și Țuculescu
Click
Salarii de până la 8.000 de euro și cazare gratuită. Sute de locuri de muncă disponibile în cea mai bogată țară din Europa
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Răsturnare incredibilă de situație în cazul băiatului arestat în Dubai pentru că a avut o relație cu o fată. După eliberare a murit
Digi24
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
Cancan.ro
Divorț-ȘOC în showbiz! Și-au spus ADIO după 28 de ani de căsnicie
Ce se întâmplă doctore
De ce boală suferă Mihaela Tatu? Va fi toată viața ei dependentă de o pastilă! „Am explodat și m-am expandat”
observatornews.ro
Ţara europeană care oferă salarii de peste 8.000 € şi cazare gratuită. Condiţia pentru a munci aici
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
KanalD
Ionuț a murit la doar 21 de ani după ce a petrecut alături de alți 3 prieteni, în club. Băuți, tinerii au pierdut controlul mașinii care s-a lovit violent de altă mașină
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia surprinde Europa: Sandero, Stepway, Jogger și Logan intră într-o nou eră!
Descopera.ro
Care este cel mai scump obiect construit vreodată de om?
Capital.ro
Bucurie imensă pentru Elena Udrea. Toți românii se roagă pentru ea: Vă doresc tot binele din lume (VIDEO)
Evz.ro
Noi dezvăluiri de la Diana Cuciuc. De ce ar fi murit tânăra de 17 ani
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când s-a stins din viață! Motivul și desfășurarea evenimentelor sunt de-a dreptul șocante
RadioImpuls
A trecut aproape un an de la moartea fulgerătoare a Andreei Cuciuc! Adriana Ochișanu, mesaj plin de durere pentru tânăra artistă: „Suflet neprihănit și bun, copilă iubită, înțeleaptă, talentată”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă este obligat să renunțe la plăceri: - E cazul s-o cam rărești cu escapadele
Descopera.ro
De ce antrenamentele cu greutăți sunt esențiale la orice vârstă
VIDEO Diana Șoșoacă, acuzații fără precedent: „Parchetul General este cea mai coruptă instituție din România / Abia aștept să mă aresteze”
13:24
Diana Șoșoacă, acuzații fără precedent: „Parchetul General este cea mai coruptă instituție din România / Abia aștept să mă aresteze”
POLITICĂ VIDEO. Circ în fața Parchetului General. Șoșoacă, așteptată de sute de susținători cu vuvuzele și pancarte
13:15
VIDEO. Circ în fața Parchetului General. Șoșoacă, așteptată de sute de susținători cu vuvuzele și pancarte
ACTUALITATE Cum pot fi penalizați locatarii de la bloc, acum, în 2025. Plata obligatorie pe care NU trebuie să o ignore
13:09
Cum pot fi penalizați locatarii de la bloc, acum, în 2025. Plata obligatorie pe care NU trebuie să o ignore
SPORT Un fost patron din fotbalul românesc, mesaj după FCSB – Universitatea Craiova: „Elefanții știu drumul”
12:49
Un fost patron din fotbalul românesc, mesaj după FCSB – Universitatea Craiova: „Elefanții știu drumul”
NEWS ALERT Sorin Oprescu a venit în cătușe și a plecat LIBER. Fostul edil e sub control judiciar în Grecia
12:45
Sorin Oprescu a venit în cătușe și a plecat LIBER. Fostul edil e sub control judiciar în Grecia