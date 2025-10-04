Iarnă în toată regula în Masivul Postăvaru. A NINS până la baza pârtiei în Poiana Brașov

A nins ca în povești în Poiana Brașov, iar Masivul Postăvaru este acoperit de omăt. Zăpada așternută a transformat peisajul din stațiune.

Imaginile cu ninsoarea neașteptată au fost surprinse și publicate pe pagina de Facebook Visit Brașov România.

A fost cod portocaliu de ninsori

Administrația Națională de Meteorologie a emis și un COD PORTOCALIU pentru mai multe județe, până în data de vineri – 3 octombrie -, la ora 23.00.

Astfel că, a nins abundent în zona de munte a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba, Sibiu și Brașov, iar la altitudini de peste 1.500 de metri s-a așternut un strat gros de zăpadă.

„În zona de munte a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba, Sibiu și Brașov în general la altitudini de peste 1500 m, va ninge abundent, temporar viscolit (rafale de 70 – 80 km/h) și se va depune strat consistent de zăpadă de 30 – 50 cm”, au precizat reprezentanții ANM.

Cum va fi vremea în weekend

Meteorologii spun că sâmbătă, 4 octombrie, în partea de sud-vest a teritoriului, treptat, cerul se va degaja și vom avea parte în aceste zone de o vreme în general frumoasă, după acest episod de ploi intense, cu cantități de apă ce au ajuns spre 100l/m² în județele aflate sub cod roșu.

Totodată, vântul a scăzut în intensitate, iar temperaturile vor fi mai scăzute decât cele obișnuite pentru această perioadă, însă vor mai crește comparativ cu cele din ultimele zile.

În Dobrogea și Bărăgan va ploua sporadic, iar temperaturile ajung să atingă maximum 19 grade Celsius. În Moldova sudică și în nordul Munteniei, maximele ajung pe la 16 grade și s-ar putea să mai picure. În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, vremea rămâne rece. Ploile continuă în această zonă, dar sunt neînsemnate cantitativ.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș o să fie înnorat și o să plouă sporadic. Aici, maximele se opresc la 13 grade Celsius. În vestul României, vremea va fi închisă, iar în sudul Banatului se vor înregistra doar 8-9 grade Celsius. În Oltenia, vremea se îndreaptă sâmbătă și scăpăm de ploi.

Duminică va fi și mai clad și vom scăpa de ploi.

Vremea în București

În Capitală va mai ploua sporadic și se vor înregistra maximum 14 grade. Pe timpul nopții, temperaturile scad și mai mult, coborând până la 4 grade Celsius.

