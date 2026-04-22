Prima pagină » Actualitate » Circulația trenurilor de metrou, întreruptă temporar pe Magistrala 4. O bucată de plafon s-a prăbușit pe șine

Circulația trenurilor de metrou a fost întreruptă temporar pe Magistrala 4, între stațiile 1 Mai și Jiului, anunță Metrorex. Măsura a fost luată după ce o bucată din tavanul tunelului de metrou s-a desprins și a căzut în tunel. Incidentul a avut loc în jurul orei 15:30.

Potrivit reprezentanților Metrorex, incidentul nu a afectat trenurile aflate în circulație și nici călătorii.

În prezent, echipele de intervenție lucrează pentru remedierea situației și reluarea circulației conform graficului normal. Până la remedierea completă a problemei, trenurile circulă pe segmentele Gara de Nord 2 – 1 Mai și Jiului – Străulești, pe ambele sensuri.

Călătorii sunt informați în timp real prin sistemele de sonorizare din stații și din trenuri.

Metrorex a transmis că va reveni cu informații imediat ce circulația va fi reluată în condiții normale și își cere scuze publicului călător pentru disconfortul creat. Situația este în dinamică.

