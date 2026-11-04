Circulația trenurilor este oprită temporar între Eforie Nord și Eforie Sud după ploile torențiale din ultimele zile. Terasamentul este surpat

Circulația trenurilor a fost oprită temporar între stațiile Eforie Nord și Eforie Sud. Terasamentul căii ferate s-a surpat în zona kilometrului 241+590, în județul Constanța din cauza ploilor torențiale din ultimele zile, iar autoritățile au decis securizarea zonei și efectuarea unei expertize tehnice.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Constanța s-a întrunit miercuri, în ședință extraordinară, pentru a analiza situația și a stabili măsurile necesare. În urma evaluărilor și a informațiilor transmise de reprezentanții CFR SA – Regionala Constanța, a fost adoptată o hotărâre prin care au fost stabilite mai multe măsuri urgente.

”În urma evaluărilor realizate la nivelul Grupului de Suport Tehnic și a informațiilor transmise de reprezentanții Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA – Regionala Constanța, a fost adoptată o hotărâre prin care au fost stabilite măsuri urgente pentru eliminarea riscurilor și punerea în siguranță a zonei afectate.

Astfel, Regionala CFR Constanța va dispune:

* Oprirea temporară a circulației feroviare pe sectorul afectat și securizarea zonei, până la eliminarea riscurilor pentru siguranța circulației;

* Realizarea, în regim de urgență, a unei expertize tehnice de specialitate, pentru evaluarea degradărilor, identificarea cauzelor care au determinat instabilitatea terasamentului și stabilirea soluțiilor tehnice necesare;

* Elaborarea documentației tehnice și inițierea demersurilor pentru obținerea autorizației de construire în regim de urgență, în vederea executării lucrărilor de refacere definitivă a infrastructurii și suprastructurii căii ferate”, se arată pe pagina de Facebook a Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.

Reluarea circulației feroviare se va putea realiza numai după eliminarea riscurilor și confirmarea îndeplinirii condițiilor tehnice necesare desfășurării traficului în siguranță