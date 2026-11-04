Emanuel Ungureanu(USR) i-a numit dinozauri pe medicii Academiei Române de Științe Medicale. Sorin Muncaciu(AUR) le-a spus celor de la USR că li s-a urcat politica la cap şi e vai de capul lor

Deputatul Emanuel Ungureanu, a reuşit să se certe şi cu membrii Academiei de Ştiinţe Medicale, pe care i-a numit dinozauri, din cauză că parlamentarii de la USR vor să desfiinţeze instituţia.
USR a depus în Parlament un proiect de lege, L422/2026, care a primit raport de respingere şi ulterior a fost respins de votul deputaţilor, prin care solicita desfiinţarea Academiei de Ştiinţe Medicale.
Iniţiatorii proiectului, care a primit raport de respingere şi a picat la votul din Camera Deputaţilor, îşi motivează gestul prin faptul că „Academia de Științe Medicale, pseudo-academie în subordinea Ministerului Sănătății”
„Are 160 de membri titulari, în contrast flagrant cu cele 8 locuri pe care le are secția de științe medicale din Academia Română. Membrii titulari ai ASM beneficiază pe viață de o indemnizație lunară egală cu salariul mediu pe economie, deși ASM nu a avut poziții publice relevante după anul 2012 și nu a jucat niciun rol vizibil în timpul pandemiei de COVID-19, una dintre cele mai grave crize sanitare din istoria recentă.
Proiectul de lege respins astăzi de Parlament face parte din pachetul de inițiative depus de USR în martie 2026 pentru desființarea a șase instituții publice fără utilitate demonstrabilă, dar care consumă anual fonduri substanțiale din bugetul de stat. Practic, zeci de milioane de lei sunt cheltuite pentru recompense politice și sinecuri academice deghizate în interes național,” transmit aceştia printr-un comunicat.
Aflat la plen, miercuri, deputatul Emanuel Ungureanu i-a numit pe academicieni „dinozauri”.
„Această pseudo-academie nu are nicio legătură cu ceea ce și-a propus în 1935 inițiatorii să fie această instituție. Această instituție funcționează la această oră doar ca un cuib pentru dinozaurii din sistemul sanitar din România”, a afirmat Ungureanu de la tribuna Camerei Deputaţilor.
În replică, deputatul AUR, Sorin Muncaciu, care este şi medic ortoped de profesie, le-a transmis celor de la USR că insultă Academia Română, deşi nu au studii.
„Academia Română de Științe Medicale trebuie să rămână așa cum este, pentru că acolo sunt profesori și sunt medici care își au o viață întreagă, de o carieră.
Și atunci, cum veniți dumneavoastră, fără studii, în majoritatea dumneavoastră, să insultați Academia Română? Nu vă este rușine? Cine vă credeți să veniți și ne spuneți nouă că trebuie să desființăm o academie în care sunt atâția medici, 160 de medici emeliți ai acestei țări?
Asta asta este! Atunci când politica vi s-a urcat la cap. Nu se poate așa ceva! Nu suntem de acord. Iar faptul că acuzați că medicii stau până la 70 de ani, eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră: asta nu este discriminare? Ce înseamnă că un profesor la 70 de ani nu poate să ocupe funcția pe care a apucat a, pe care a avut-o timp de 30 de ani? Asta este ideea dumneavoastră. Vai de capul vostru!”, şi-a încheiat discursul de la plen deputatul Muncaciu.