Emanuel Ungureanu(USR) i-a numit dinozauri pe medicii Academiei Române de Științe Medicale. Sorin Muncaciu(AUR) le-a spus celor de la USR că li s-a urcat politica la cap şi e vai de capul lor

Deputatul Emanuel Ungureanu, a reuşit să se certe şi cu membrii Academiei de Ştiinţe Medicale, pe care i-a numit dinozauri, din cauză că parlamentarii de la USR vor să desfiinţeze instituţia.

USR a depus în Parlament un proiect de lege, L422/2026, care a primit raport de respingere şi ulterior a fost respins de votul deputaţilor, prin care solicita desfiinţarea Academiei de Ştiinţe Medicale.

Cum motivează USR desfiinţarea acestor instituţii

Iniţiatorii proiectului, care a primit raport de respingere şi a picat la votul din Camera Deputaţilor, îşi motivează gestul prin faptul că „Academia de Științe Medicale, pseudo-academie în subordinea Ministerului Sănătății”

„Are 160 de membri titulari, în contrast flagrant cu cele 8 locuri pe care le are secția de științe medicale din Academia Română. Membrii titulari ai ASM beneficiază pe viață de o indemnizație lunară egală cu salariul mediu pe economie, deși ASM nu a avut poziții publice relevante după anul 2012 și nu a jucat niciun rol vizibil în timpul pandemiei de COVID-19, una dintre cele mai grave crize sanitare din istoria recentă. Proiectul de lege respins astăzi de Parlament face parte din pachetul de inițiative depus de USR în martie 2026 pentru desființarea a șase instituții publice fără utilitate demonstrabilă, dar care consumă anual fonduri substanțiale din bugetul de stat. Practic, zeci de milioane de lei sunt cheltuite pentru recompense politice și sinecuri academice deghizate în interes național,” transmit aceştia printr-un comunicat.

Aflat la plen, miercuri, deputatul Emanuel Ungureanu i-a numit pe academicieni „dinozauri”.

„Această pseudo-academie nu are nicio legătură cu ceea ce și-a propus în 1935 inițiatorii să fie această instituție. Această instituție funcționează la această oră doar ca un cuib pentru dinozaurii din sistemul sanitar din România”, a afirmat Ungureanu de la tribuna Camerei Deputaţilor.

Deputatul Muncaciu le spune celor de la USR: „Vai de capul vostru!”

În replică, deputatul AUR, Sorin Muncaciu, care este şi medic ortoped de profesie, le-a transmis celor de la USR că insultă Academia Română, deşi nu au studii.