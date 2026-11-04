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AUR a depus moţiune simplă împotriva lui Alexandru Nazare: „Să explice adevăratul deficit bugetar”

Olga Borșcevschi
AUR a depus moţiune simplă împotriva lui Alexandru Nazare: „Să explice adevăratul deficit bugetar”
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AUR a depus, miercuri, la Senat, o moţiune simplă împotriva ministrului Finanţelor, Alexandru Nazare, intitulată „Bugetul statului la ora adevărului; același ministru, două contabilități, una pentru români, alta pentru Bruxelles”.

„Vă depunem moțiunea simplă intitulată: «Bugetul statului la ora adevărului; același ministru, două contabilități, una pentru români, alta pentru Bruxelles». Ea este semnată de către 34 de senatori”, a anunțat, în plenul Senatului, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

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Vicepreședintele Senatului Mihai Coteț a anunțat că moțiunea va fi dezbătută miercuri, 11 noiembrie, la ora 10:00.

„Prin acest demers, AUR acuză prezentarea selectivă a situaţiei finanţelor publice şi cere publicarea periodică a estimărilor deficitului bugetar calculate potrivit metodologiei europene ESA, alături de datele privind deficitul în numerar. Moţiunea atrage atenţia asupra diferenţei de peste 28 de miliarde de lei dintre deficitul bugetar raportat de Ministerul Finanţelor şi cel calculat potrivit metodologiei ESA pentru primele şase luni ale anului 2026”, a transmis AUR, într-un comunicat de presă.

Fortațiunea subliniază că, în timp ce Ministerul Finanţelor a comunicat un deficit de aproximativ 41 de miliarde de lei, datele Eurostat invocate în moţiune indică un deficit ESA de peste 69 de miliarde de lei.

„Românii primesc cifrele convenabile, calculate pe metodologia bazată pe fluxurile de numerar, în timp ce indicatorul în baza căruia este evaluată situaţia fiscală a României la Bruxelles rămâne inaccesibil publicului din ţară”, precizează AUR.

Iniţiatorii moţiunii suțin că prezentarea deficitului în numerar fără o estimare actualizată a deficitului ESA nu oferă cetăţenilor o imagine completă asupra situaţiei bugetare.

„O factură neplătită la timp nu înseamnă cifre mai bune la deficit, iar amânarea unei plăţi nu echivalează cu eliminarea ei. Transparenţa bugetară nu trebuie să se oprească acolo unde încep cifrele incomode”, subliniază AUR.

Partidul lui George Simion atrage atenţia şi asupra costurilor suportate de români în urma măsurilor fiscale.

Conform cifrelor prezentate în moțiune, în primele nouă luni ale anului 2026, încasările din TVA au crescut cu 24,8%, veniturile din contribuţiile de asigurări cu 6,8%, iar cele din impozitele pe salarii şi venituri cu 7,8%. În acelaşi timp, cheltuielile statului cu dobânzile au crescut cu 26,8%, ajungând la 50,6 miliarde de lei, în vreme ce cheltuielile de capital au scăzut cu 11,6%.

De asemenea, AUR solicită ministrului Finanţelor modificarea practicii de raportare a execuţiei bugetare, astfel încât Ministerul Finanţelor să publice, cel puţin trimestrial, atât deficitul calculat în numerar, cât şi estimarea actualizată a deficitului potrivit metodologiei ESA.

Textul moțiunii poate fi citit AICI

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