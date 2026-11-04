Un avion în care s-ar fi aflat foști colaboratori ai lui Aleksandar Vučić s-a întors la Belgrad din drumul spre Rusia

Avionul Air Serbia, care efectua zborul JU 134 și care a decolat de pe aeroportul din Belgrad, marți, în jurul orei 18:25, cu destinația Moscova, a fost redirecționat în timp ce se afla deasupra Lituaniei și s-a întors la Belgrad. Se presupune că Aleksandar Vulin se afla la bordul aeronavei, notează publicația vreme.com.

Compania Air Serbia a anunțat marți seară că avionul care decolase spre Moscova a fost întors la Belgrad după ce operatorul aerian a primit informații de la serviciile aeroportuare competente, care impuneau ”efectuarea unor verificări suplimentare de securitate în cazul unui pasager”, relatează RTS.

Aeronava Airbus A320, care a decolat din Belgrad, a primit ordin să se întoarcă în capitala Serbiei în momentul în care se afla deasupra Lituaniei. În comunicatul companiei se precizează că, în conformitate cu instrucțiunile primite și cu toate reglementările de siguranță aplicabile, s-a luat decizia ca avionul să revină la Belgrad, pentru ca toate procedurile necesare să fie efectuate integral.

Controlul pasagerilor și al bagajelor este realizat sub autoritatea sistemului de securitate aeroportuară și a serviciilor competente. ”Echipajul Air Serbia a acționat în deplină conformitate cu procedurile stabilite și cu cele mai înalte standarde de siguranță”, se arată în comunicat.

Pe lângă Vulin, la bord s-ar fi aflat și Bajatović și Popović

Avionul care a fost întors din drumul său spre Moscova a aterizat marți seară pe Aeroportul Internațional ”Nikola Tesla” din Belgrad. La bordul aeronavei s-ar fi aflat Aleksandar Vulin, Nenad Popović și Dušan Bajatović, potrivit sursei anterior citate.

O sursă neoficială citată de Vreme susține că nici Aleksandar Vulin, nici bagajele acestuia nu ar fi trecut prin controlul de securitate. Cu toate acestea, Vulin s-ar fi îmbarcat în avionul care a decolat ulterior spre Moscova. Potrivit aceleiași surse, aeronava a primit ulterior ordin să revină la Belgrad, în timp ce se afla în apropierea Lituaniei.