Președintele Consiliului Județean Cluj, pregătit să îl dea la o parte pe Bolojan și să își asume conducerea PNL: „Fără dependență de USR, PSD sau de orice alt partid”

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, unul dintre cei mai vocali liberali din tabăra anti-Bolojan, a postat miercuri, 4 noiembrie, pe pagina personală de Facebook, un mesaj în care anunță că își asumă candidatura la funcția de președinte al Partidului Național Liberal. În textul publicat, Tișe reafirmă că formațiunea politică la cârma căreia se află, din noiembrie 2024, fostul premier Ilie Bolojan, se îndreaptă în direcția greșită și expune motivele care îl recomandă pentru preluarea mandatului de președinte de partid.
„PNL se îndreaptă într-o direcție greșită. Și este momentul să oprim acest lucru!
PNL nu este proprietatea nimănui. Este partidul sutelor de mii de suflete care l-au construit, al primarilor care au câștigat alegeri, al președinților de consilii județene, al parlamentarilor și al organizațiilor care țin partidul în viață.
PNL trebuie să redevină un partid în care membrii săi contează, în care cei care câștigă alegeri au un cuvânt greu de spus și în care deciziile se iau împreună”, a scris Alin Tișe.
„Sunt de 25 de ani în Partidul Național Liberal. Cu susținerea colegilor din organizația PNL Cluj și prin vot direct, am câștigat cinci competiții electorale: patru mandate de președinte al Consiliului Județean Cluj și un mandat de senator.
Sunt un politician asumat, cu bune și cu rele, care a preferat întotdeauna să lase faptele să vorbească. Iar rezultatele se văd. Nu am candidat niciodată în cariera mea cu susținerea PSD și nici în alianță cu PSD sau cu un alt partid politic. Sunt avocat de profesie, cu studii temeinice, absolvite la timpul potrivit, dar și antreprenor și asociat în mediul privat.
Cunosc atât responsabilitatea administrării publice, cât și realitățile mediului privat. Sunt unul dintre cei care muncesc, investesc, plătesc salarii, taxe și impozite, achită lunar rate bancare și creează locuri de muncă. Un mediu de afaceri prosper înseamnă o țară prosperă. O țară în care salariile și pensiile românilor reprezintă drepturi de care nimeni nu trebuie să se atingă”, mai punctează președintele Consiliului Județean Cluj.
Cred că PNL trebuie să-și recapete identitatea, electoratul și forța de a reprezenta dreapta românească. Să țină cu națiunea noastră, cu țara și cu românii.
PNL, prin noi înșine! Fără dependență de USR, PSD sau de orice alt partid.
În urma susținerii colegilor liberali, îmi asum candidatura la funcția de președinte al Partidului Național Liberal, la viitorul Congres.
Pentru calea dreaptă. Pentru o direcție corectă. Pentru un PNL național, unit, puternic, credibil și cu frică de Dumnezeu!
Nu candidez pentru o funcție. Candidez pentru a reda PNL forța de a decide, de a construi și de a guverna. Împreună vom câștiga, dragi liberali! Vă aștept alături de mine. Împreună putem reda Partidului Național Liberal viitorul pe care îl merită”, conchide Alin Tișe textul publicat pe Facebook.