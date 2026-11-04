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Cod galben pe râuri din 5 judeţe. Institutul de Hidrologie anunță risc de inundații locale și creșteri de debite

Cod galben pe râuri din 5 judeţe. Institutul de Hidrologie anunță risc de inundații locale și creșteri de debite
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În cursul zilei de miercuri, 4 noiembrie, Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o nouă avertizare. Până joi, 5 noiembrie, este valabil un cod galben de inundații pe râuri din cinci județe. 

Hidrologii au emis cod galben de inundații pentru râuri din cinci județe: Olt, Teleorman, Argeș, Dâmbovița și Giurgiu. Avertizarea este valabilă până joi, 5 noiembrie, la ora 12:00. Potrivit avertizării, fenomenele vizate sunt: „scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menționate, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție”.

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Cod galben pe râuri din 5 judeţe. Institutul de Hidrologie anunță risc de inundații locale și creșteri de debite. Foto: site INHGA.

Sunt vizate râuri din bazinele hidrografice Călmăţui, Vedea şi Neajlov.

Cod Galben: În intervalul 04.11.2026 ora 10:00 – 05.11.2026 ora 12:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Călmăţui (județele: Olt şi Teleorman), Vedea – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (județele: Olt, Argeş şi Teleorman), Neajlov – bazin amonte S.H. Vadu Lat şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Vadu Lat (județele: Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu și Teleorman).

Se ridică începând cu data de 04.11.2026 ora 10:00 Avertizarea Hidrologică din celelalte bazine hidrografice avertizate anterior.

Se menționează că fenomenele hidrologice potențial periculoase prognozate se pot produce și pe afluenți de grad inferior ai râurilor marcate pe hartă, precum și pe cursurile de apă necadastrate, în bazinele hidrografice vizate, conform textului mesajului”, transmite INHGA.

Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 04.11.2026, ora 07.00 – 05.11.2026, ora 07.00

Debitele mai multor râuri din țară vor crește din cauza precipitațiilor, în special în sud și în Dobrogea. Hidrologii avertizează că râul Urlui, la stația Furculești din Teleorman, va depăși cota de atenție.

„Debitele vor fi în creștere, ca urmare a precipitațiilor în curs, a celor prognozate și a propagării, pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Argeș, Ialomița, bazinele mijlocii și inferioare ale Jiului, Buzăului, Rm. Sărat, Putnei, Trotușului, bazinul inferior al Oltului, precum și pe cele din Dobrogea.

Pe celelalte râuri, debitele vor fi relativ staționare, exceptând bazinele superioare ale Jiului, Buzăului, Rm. Sărat, Putnei, Trotușului și bazinul superior și mijlociu al Oltului, unde vor fi în scădere.

Sunt posibile creșteri de niveluri și debite, pe unele râuri din zonele de deal și de munte, mai ales pe cele din jumătatea de sud a țării, ca urmare a precipitațiilor prognozate și a propagării.

Se va situa peste cota de atenție râul Urlui la stația hidrometrică Furculești (150+20)-jud.TR. Se menține în vigoare avertizarea hidrologică Nr. 100 din 03.11.2026, până la ora 18:00”, arată institutul.

În cazul Dunării, debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în creștere (1750 m3/s). În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în creștere.

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ), INHGA

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