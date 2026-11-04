Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, sărbătorește victoria democraților din SUA și prezice că „acest lucru se va întâmpla în curând și în Spania”

Premierul spaniol, Pedro Sánchez, a salutat, miercuri, victoria Partidului Democrat în alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite, și a precizat că „acest lucru se va întâmpla în curând și în Spania”.

„Ieri, societatea americană a votat împotriva politicilor care nu fac decât să sărăcească populația. Împotriva urii. Împotriva machismului. Împotriva negării schimbărilor climatice și împotriva privilegiilor elitelor. S-a întâmplat în Brazilia.

Tocmai s-a întâmplat în SUA.

Și se va întâmpla în curând în Spania. Valul extremist la care Feijóo și Abascal încearcă să se îmbarce nu mai crește: se prăbușește.“

Sondaj Gândul Crezi că Donald Trump va pierde sau își va menține majoritatea în Congresul american? Nu știu / Nu răspund (4%, 89 Votes)

Își va menține majoritatea (24%, 500 Votes)

Va pierde majoritatea (71%, 1.465 Votes) Voturi totale: 2.054

Loading ...

Alberto Núñez Feijóo și Santiago Abascal sunt principalii lideri ai opoziției politice din Spania și adversarii direcți ai prim-ministrului actual, Pedro Sánchez.

Reamintim că următoarele alegeri anticipate din Spania vor avea loc luna aceasta, pe data de 29 noiembrie 2026.

Trump a criticat în repetate rânduri Spania pentru că nu alocă suficienți bani pentru apărare. În timp ce țintele oficiale NATO prevăd 2% din PIB, Trump a cerut imperativ ca statele aliate să atingă un prag de 5% din PIB pentru apărare, cerință respinsă categoric de guvernul socialist de la Madrid.

Tensiunile dintre Donald Trump și premierul spaniol, Pedro Sanchez, s-au accentuat, însă, în luna martie a qacestui an, la scurt timp după ce Statele Unite au declanșat operațiunea Epic Fury din Iran. Guvernul condus de Pedro Sanchez a interzis forțelor americane să folosească bazele militare comune de la Rota și Morón (situate în Andaluzia) pentru operațiuni împotriva Iranului și a închis spațiul aerian pentru bombardierele SUA. Sánchez a justificat decizia prin faptul că Spania spune „Nu războiului” („No a la guerra”).

Trump a numit Madridul un „partener teribil” în NATO și a ordonat oprirea completă a schimburilor comerciale cu Spania.