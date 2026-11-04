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Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, sărbătorește victoria democraților din SUA și prezice că „acest lucru se va întâmpla în curând și în Spania”

Melania Agiu
Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, sărbătorește victoria democraților din SUA și prezice că „acest lucru se va întâmpla în curând și în Spania”
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Pedro Sánchez - Foto: Profimedia images
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Premierul spaniol, Pedro Sánchez, a salutat, miercuri, victoria Partidului Democrat în alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite, și a precizat că „acest lucru se va întâmpla în curând și în Spania”.

Pedro Sanchez

„Ieri, societatea americană a votat împotriva politicilor care nu fac decât să sărăcească populația. Împotriva urii. Împotriva machismului. Împotriva negării schimbărilor climatice și împotriva privilegiilor elitelor.

S-a întâmplat în Brazilia.
Tocmai s-a întâmplat în SUA.
Și se va întâmpla în curând în Spania.

Valul extremist la care Feijóo și Abascal încearcă să se îmbarce nu mai crește: se prăbușește.“

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Alberto Núñez Feijóo și Santiago Abascal sunt principalii lideri ai opoziției politice din Spania și adversarii direcți ai prim-ministrului actual, Pedro Sánchez.

Reamintim că următoarele alegeri anticipate din Spania vor avea loc luna aceasta, pe data de 29 noiembrie 2026.

Trump a criticat în repetate rânduri Spania pentru că nu alocă suficienți bani pentru apărare. În timp ce țintele oficiale NATO prevăd 2% din PIB, Trump a cerut imperativ ca statele aliate să atingă un prag de 5% din PIB pentru apărare, cerință respinsă categoric de guvernul socialist de la Madrid.

Tensiunile dintre Donald Trump și premierul spaniol, Pedro Sanchez, s-au accentuat, însă, în luna martie a qacestui an, la scurt timp după ce Statele Unite au declanșat operațiunea Epic Fury din Iran. Guvernul condus de Pedro Sanchez a interzis forțelor americane să folosească bazele militare comune de la Rota și Morón (situate în Andaluzia) pentru operațiuni împotriva Iranului și a închis spațiul aerian pentru bombardierele SUA. Sánchez a justificat decizia prin faptul că Spania spune „Nu războiului” („No a la guerra”).

Trump a numit Madridul un „partener teribil” în NATO și a ordonat oprirea completă a schimburilor comerciale cu Spania.

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