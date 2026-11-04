Prima pagină » Actualitate » După mai puțin de 24 de ore de când Gândul a publicat imaginile șantierului abandonat din Pipera, angajații s-au pus pe treabă. Zeci de muncitori se chinuie să scoată apa din șanțul care devenise canal navigabil

După mai puțin de 24 de ore de când Gândul a publicat imaginile șantierului abandonat din Pipera, angajații s-au pus pe treabă. Zeci de muncitori se chinuie să scoată apa din șanțul care devenise canal navigabil

Flavius NiculescuSorin Avram
După mai puțin de 24 de ore de când Gândul a publicat imaginile șantierului abandonat din Pipera, angajații s-au pus pe treabă. Zeci de muncitori se chinuie să scoată apa din șanțul care devenise canal navigabil
Galerie Foto 15
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Șantierul de pe Bd. Dimitre Pompeiu, care a transformat traficul din nordul Capitalei într-un adevărat infern pentru bucureștenii care vor să ajungă cu mașina la locurile de muncă din zona Pipera, a fost „redeschis”. Reacția autorităților vine după mai puțin de 24 de ore de când Gândul a publicat imagini în care se putea observa că nici măcar un muncitor nu era prezent la lucru, în ciuda faptului că ploaia le-a dat un răgaz locuitorilor din Capitală. În cadrele surprinse miercuri, 4 noiembrie, se vede cum zeci de muncitori lucrează, pe diferite tronsoane ale șantierulului, pentru a drena apa care transformase șanțul săpat pentru linia de tramvai în canal navigabil.

Sondaj Gândul

Va reuși Trump să își impună politicile globale, chiar dacă nu are majoritatea în Congres?

Vezi rezultate

Loading ...

Cum justifică reprezentanții Primăriei București traficul infernal din zona de nord

Controversa inițială a apărut în urma reacțiilor publice ale reprezentanților Primăriei Municipiului București, instituție condusă, din decembrie 2025, de liberalul lui Ciprian Ciucu, succesorul lui Nicușor Dan, care și-a mutat biroul la Palatul Cotroceni.

Concret, municipalitatea le explică bucureștenilor terorizați de traficul infernal din Nordul Capitalei faptul că blocajul este cauzat, în principal, de de lucrările de reabilitare a conductei de apă de pe Bd. Dimitrie Pompeiu, „veche de 53 de ani”.

Mai mult, reprezentanții Primăriei nu uită să menționeze că toate șantierele din București se află în întârziere. Într-un comentariu publicat luni, 2 noiembrie, pe Facebook, aceștia au precizat că, din februarie 2024 până în martie 2026, „s-au lucrat doar 5,5 km din totalul de 50 km linie tramvai care trebuie modernizată”.

Comentariu publicat de Primăria Municipiului București pe Facebook – 2 noiembrie 2026

Primăria București, reacție după 24 de ore de când Gândul a publicat imagini care contraziceau „explicațiile din birouri”

La scurt timp după comentariul oficial al Primăriei, Gândul a verificat informațiile prin care autoritățile încearcă să justifice traficul insuportabil din zona Pipera, iar realitatea a contrazis „explicațiile de birou”.

Locul în care sunt executate lucrările părea complet abandonat. Utilajele erau lăsate „să se odihnească”, iar muncitorii erau de negăsit. De altfel, nivelul apei din șanț se ridicase atât de mult, încât trecătorii își imaginau, ironic, că pot să își transforme drumul spre locurile de muncă într-o posibilă plimbare cu vaporașul.

O zi mai târziu, muncitorii au fost chemați pe șantier încă de la primele ore ale dimineții și și-au început ziua de lucru prin drenarea apei care a umplut șanțul săpat pentru liniile de tramvai. Totuși, dincolo de gardurile care delimitează șantierul, șoferii încă sunt „blocați” în binecunoscutul trafic de București.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Zgomot ridicat în jurul școlilor din Capitală: Valori mari în zona centrală / Au fost analizate 46 de școli
12:45
Zgomot ridicat în jurul școlilor din Capitală: Valori mari în zona centrală / Au fost analizate 46 de școli
SCANDAL Emanuel Ungureanu(USR) i-a numit dinozauri pe medicii Academiei Române de Științe Medicale. Sorin Muncaciu(AUR) le-a spus celor de la USR că li s-a urcat politica la cap şi e vai de capul lor
12:43
Emanuel Ungureanu(USR) i-a numit dinozauri pe medicii Academiei Române de Științe Medicale. Sorin Muncaciu(AUR) le-a spus celor de la USR că li s-a urcat politica la cap şi e vai de capul lor
Circulația trenurilor este oprită temporar între Eforie Nord și Eforie Sud după ploile torențiale din ultimele zile. Terasamentul este surpat
12:41
Circulația trenurilor este oprită temporar între Eforie Nord și Eforie Sud după ploile torențiale din ultimele zile. Terasamentul este surpat
ULTIMA ORĂ Președintele Consiliului Județean Cluj, pregătit să îl dea la o parte pe Bolojan și să își asume conducerea PNL: „Fără dependență de USR, PSD sau de orice alt partid”
12:23
Președintele Consiliului Județean Cluj, pregătit să îl dea la o parte pe Bolojan și să își asume conducerea PNL: „Fără dependență de USR, PSD sau de orice alt partid”
PROIECT DE LEGE Parlamentarii vor să regleze tiroida românilor, în Parlament. Consumul de sare iodată nu trebuie să fie obligatoriu
12:22
Parlamentarii vor să regleze tiroida românilor, în Parlament. Consumul de sare iodată nu trebuie să fie obligatoriu
AGRICULTURĂ S-au deblocat fondurile pentru fermierii români. Câți bani au fost deja virați către crescătorii de animale și agricultori
12:15
S-au deblocat fondurile pentru fermierii români. Câți bani au fost deja virați către crescătorii de animale și agricultori
Mediafax
O ROMÂNCĂ a dat lovitura în alegerile din SUA! Ce a făcut fostul lider PMP în Florida
Digi24
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc... ”
Cancan.ro
De ce a părăsit-o Gabriela pe Mira? Motivul e grav: ce ar fi vrut să-i sustragă concurenta de la Insula iubirii
Prosport.ro
Anamaria Prodan și Ronald Gavril, întâlnire de 7 stele cu legenda americanilor: „El a avut grijă de mine în SUA. Îl vom aduce în România”. EXCLUSIV
Adevarul
Nicolae Ceaușescu: „Așa cum Drobeta nu este romană, nici Napoca nu este romană”. Cum au fost rebotezate orașe și sate cu nume antice
Mediafax
„NU am fost eu!” REACȚIA lui Trump după iminentul dezastru electoral al republicanilor
Click
„Ne-am nenorocit!” Adina Buzatu intervine în scandalul blănii purtate de Sorina Docuz. Reacția creatoarei de modă
Digi24
Prima reacție de la Cotroceni, după alegeri. Cum s-ar putea schimba relația României cu noua generație de politicieni americani
Cancan.ro
Eduard Novak neagă relația cu bruneta voluptoasă. Fostul ministru nu recunoaște nici după 4 ani legătura cu una dintre consilierele sale
Ce se întâmplă doctore
3 zodii de femei care pot avea parte de schimbări majore în următorii 10 ani. Ambiția le poate duce departe
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Ford Focus din 2017 cu motor Ecoboost. Cu ce dotări vine acest exemplar?
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Creierul uman comută constant între diferite realități
Mediafax Italia
NEWS ALERT. A murit Nadia Santini! Ce se va întâmpla cu moștenirea ei?!
Mediafax Spania
Reguli NOI în trenuri! Ce obligații vor avea pasagerii?!
JUSTIȚIE Curtea de Apel Constanța judecă, miercuri, contestația depusă de Damen Holding BV privind procedura de vânzare a șantierului din Mangalia către Rheinmetall
11:54
Curtea de Apel Constanța judecă, miercuri, contestația depusă de Damen Holding BV privind procedura de vânzare a șantierului din Mangalia către Rheinmetall
PROTEST Sindicatul din Institutul Național de Statistică protestează în fața Ministerului Finanțelor și solicită respectarea drepturilor salariale câștigate în instanță
11:51
Sindicatul din Institutul Național de Statistică protestează în fața Ministerului Finanțelor și solicită respectarea drepturilor salariale câștigate în instanță
REACȚIE Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, sărbătorește victoria democraților din SUA și prezice că „acest lucru se va întâmpla în curând și în Spania”
11:50
Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, sărbătorește victoria democraților din SUA și prezice că „acest lucru se va întâmpla în curând și în Spania”
FLASH NEWS Un avion în care s-ar fi aflat foști colaboratori ai lui Aleksandar Vučić s-a întors la Belgrad din drumul spre Rusia
11:49
Un avion în care s-ar fi aflat foști colaboratori ai lui Aleksandar Vučić s-a întors la Belgrad din drumul spre Rusia
ULTIMA ORĂ AUR a depus moţiune simplă împotriva lui Alexandru Nazare: „Să explice adevăratul deficit bugetar”
11:41
AUR a depus moţiune simplă împotriva lui Alexandru Nazare: „Să explice adevăratul deficit bugetar”
ULTIMA ORĂ A fost emis mesaj Ro-Alert în județul Tulcea privind o posibilă incursiune de drone
11:36
A fost emis mesaj Ro-Alert în județul Tulcea privind o posibilă incursiune de drone

Cele mai noi

Trimite acest link pe