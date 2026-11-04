După mai puțin de 24 de ore de când Gândul a publicat imaginile șantierului abandonat din Pipera, angajații s-au pus pe treabă. Zeci de muncitori se chinuie să scoată apa din șanțul care devenise canal navigabil

Șantierul de pe Bd. Dimitre Pompeiu, care a transformat traficul din nordul Capitalei într-un adevărat infern pentru bucureștenii care vor să ajungă cu mașina la locurile de muncă din zona Pipera, a fost „redeschis”. Reacția autorităților vine după mai puțin de 24 de ore de când Gândul a publicat imagini în care se putea observa că nici măcar un muncitor nu era prezent la lucru, în ciuda faptului că ploaia le-a dat un răgaz locuitorilor din Capitală. În cadrele surprinse miercuri, 4 noiembrie, se vede cum zeci de muncitori lucrează, pe diferite tronsoane ale șantierulului, pentru a drena apa care transformase șanțul săpat pentru linia de tramvai în canal navigabil.

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Cum justifică reprezentanții Primăriei București traficul infernal din zona de nord

Controversa inițială a apărut în urma reacțiilor publice ale reprezentanților Primăriei Municipiului București, instituție condusă, din decembrie 2025, de liberalul lui Ciprian Ciucu, succesorul lui Nicușor Dan, care și-a mutat biroul la Palatul Cotroceni.

Concret, municipalitatea le explică bucureștenilor terorizați de traficul infernal din Nordul Capitalei faptul că blocajul este cauzat, în principal, de de lucrările de reabilitare a conductei de apă de pe Bd. Dimitrie Pompeiu, „veche de 53 de ani”.

Mai mult, reprezentanții Primăriei nu uită să menționeze că toate șantierele din București se află în întârziere. Într-un comentariu publicat luni, 2 noiembrie, pe Facebook, aceștia au precizat că, din februarie 2024 până în martie 2026, „s-au lucrat doar 5,5 km din totalul de 50 km linie tramvai care trebuie modernizată”.

Primăria București, reacție după 24 de ore de când Gândul a publicat imagini care contraziceau „explicațiile din birouri”

La scurt timp după comentariul oficial al Primăriei, Gândul a verificat informațiile prin care autoritățile încearcă să justifice traficul insuportabil din zona Pipera, iar realitatea a contrazis „explicațiile de birou”.

Locul în care sunt executate lucrările părea complet abandonat. Utilajele erau lăsate „să se odihnească”, iar muncitorii erau de negăsit. De altfel, nivelul apei din șanț se ridicase atât de mult, încât trecătorii își imaginau, ironic, că pot să își transforme drumul spre locurile de muncă într-o posibilă plimbare cu vaporașul.

O zi mai târziu, muncitorii au fost chemați pe șantier încă de la primele ore ale dimineții și și-au început ziua de lucru prin drenarea apei care a umplut șanțul săpat pentru liniile de tramvai. Totuși, dincolo de gardurile care delimitează șantierul, șoferii încă sunt „blocați” în binecunoscutul trafic de București.