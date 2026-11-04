S-au deblocat fondurile pentru fermierii români. Câți bani au fost deja virați către crescătorii de animale și agricultori

Sunt vești favorabile pentru fermierii români. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a anunțat că s-au deblocat fondurile, iar o parte din bani au ajuns deja la crescătorii de animale și la agricultori. Potrivit comunicatului ministerului, banii ajung la 34.992 de beneficiari.

„Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) continuă în ritm susținut alimentarea conturilor producătorilor agricoli din întreaga țară. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), instituție aflată în subordinea MADR, efectuează astăzi, 4 noiembrie 2026, plăți în valoare totală de 164.779.269,13 euro (echivalentul a 869.836.805,93 lei), bani care ajung direct la un număr de 34.992 de beneficiari”, transmite MADR.

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Cum au fost repartizate sumele

APIA a autorizat la plată peste 854,7 milioane de euro pentru fermieri, de la începutul Campaniei de plăți în avans, pe 16 octombrie. Din această sumă, aproape 747 de milioane de euro au fost deja virați agricultorilor și crescătorilor de animale.

„De la debutul Campaniei de plăți în avans (16 octombrie 2026) și până în prezent, efortul conjugat al structurilor ministerului a permis autorizarea la plată a unei sume totale de 854.787.813,62 euro, fonduri vitale pentru asigurarea capitalului de lucru necesar campaniei agricole de toamnă.

Repartizarea sumelor autorizate la nivel național reflectă fondurile europene și bugetare atrase pentru susținerea fermelor românești:

769.409.136,92 euro – Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA);

72.498.724,42 euro – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR);

12.879.952,28 euro – cofinanțare asigurată de la Bugetul Național (BN1).

Din totalul autorizat, prin tranșa virată astăzi, APIA a asigurat deja plata efectivă a 746.942.449,95 euro din fondurile FEGA direct către agricultori și crescători de animale”, transmite ministerul.

Ce a transmis ministrul Florin Barbu

De altfel, Florin Barbu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a declarat că plățile rapide sunt esențiale pentru fermieri, mai ales în perioada pregătirii culturilor pentru noul an agricol. El a dat asigurări că ritmul viramentelor va fi menținut până la achitarea tuturor cererilor eligibile.

„Fermierii au nevoie de sprijin acordat la timp, fără blocaje și fără întârzieri birocratice, mai ales într-o perioadă critică în care se pregătesc culturile pentru noul an agricol. Faptul că în mai puțin de trei săptămâni am depășit pragul de 854 de milioane de euro autorizate la plată demonstrează că mecanismele MADR și APIA funcționează la turație maximă. Banii aceștia înseamnă motorină, inputuri, semințe, hrană pentru animale și predictibilitate și siguranță financiară pentru fermierii noștri. Le mulțumesc echipelor din teritoriu pentru mobilizare. Asigur toți fermierii că ritmul plăților va rămâne la fel de alert până la finalizarea tuturor cererilor eligibile”, a declarat Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin-Ionuț Barbu.

Ministerul a precizat și detaliile tehnice privind derularea plăților.

„Distribuția competențelor: Plățile pentru intervențiile finanțate prin FEGA sunt efectuate direct de către APIA, în timp ce plățile aferente măsurilor de dezvoltare rurală (FEADR și BN1) sunt procesate și plătite prin intermediul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

Cursurile de schimb valutar aplicate: