Doliu în Republica Moldova. Poetul Victor Pânzaru, cunoscut sub numele monahal Irineu, a murit la 73 de ani

Doliu în lumea culturală din Republica Moldova, după decesul poetului și traducătorului Victor Pânzaru, cunoscut în ultimii ani ai vieții sub numele monahal Irineu, transmite tv8.md.

Potrivit unui comunicat emis de Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova, Victor Pânzaru s-a născut la 4 februarie 1953, în satul Dragoș Vodă (ulterior Iliciovca), raionul Drochia.

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Acesta a debutat cu versuri în presa periodică în 1969. A fost remarcat încă de la început de Grigore Vieru, care i-a dedicat articolul „Cel mai tânăr poet”, publicat în ziarul „Tinerimea Moldovei”.

În 1975, creația sa a fost inclusă în antologia „Dintre sute de catarge”. În 1984 i-a apărut volumul de debut editorial „Muzeul semințelor”.

„Poezia lui Victor Pânzaru se distinge prin sensibilitatea față de universul copilăriei, prin apropierea de natură și prin capacitatea de a descoperi semnificații profunde în lucrurile aparent mărunte. Referindu-se la creația sa, criticul literar Mihai Cimpoi remarca afinitatea poetului cu universul liric al lui Federico García Lorca, subliniind candoarea, puritatea expresiei și sensibilitatea față de tainele naturii. Aceste particularități se regăsesc și în volumul „Distanțele sufletului” (1989), care a consolidat profilul său liric”, se arată în comunicat.

Un loc special în creația scriitorului îl ocupă literatura pentru copii. Volumele „Prietenul meu, soarele” (1989), „Cine ascultă de bunici” (1992), „Dacă mă salvezi” (2003) și „Căpșuna” (2003) reflectă preocuparea sa constantă pentru universul copilăriei, natura înconjurătoare și valorile morale transmise prin poezie. Mai târziu, în anul 2017, apariția antologiei „Muzeul semințelor” a adus din nou în atenția publicului creația sa poetică.

Victor Pânzaru a fost și un remarcabil traducător literar. El a făcut cunoscută literatura letonă cititorilor români.

În paralel, acesta a avut o bogată activitate gazetărească și editorială: a fost director adjunct al Centrului Național de Studii Literare și Muzeografie „M. Kogălniceanu” și consultant de marketing la Întreprinderea Editorial-Tipografică „Știința”.

S-a călugărit în 2009

În anul 2009, Victor Pânzaru a urmat calea monahismului, fiind primit în călugărie la Mănăstirea Curchi sub numele de Irineu.

„Retragerea din viața publică a reprezentat o nouă etapă a existenței sale, consacrată credinței și slujirii spirituale. În ultimii ani ai vieții s-a aflat la Mănăstirea Țigănești, din raionul Strășeni, unde a trecut la cele veșnice”, notează instituția.

Uniunea Scriitorilor din Moldova a transmis sincere condoleanțe familiei, apropiaților și obștii monahale din care a făcut parte.

Slujba de înmormântare a poetului de va desfășura joi, 5 noiembrie, la Mănăstirea Țigănești din raionul Strășeni.

Sursa foto: tv8.md