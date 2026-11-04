A fost emis mesaj Ro-Alert în județul Tulcea privind o posibilă incursiune de drone

În urmă cu puțin timp, a fost emis un mesaj Ro-Alert aferent județului Tulcea privind o posibile incursiune de drone.
Locuitorii din nordul județului Tulcea au fost avertizați miercuri, 4 noiembrie, prin mesaj Ro-Alert asupra riscului unei incursiuni de drone. ISU le-a recomandat oamenilor să se adăpostească, să rămână calmi și să respecte măsurile de protecție.
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„Alarmă aeriană (posibila incursiune de drone). Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori”, se arată în mesajul primit de populație.
Alerta vine după ce, pe 31 octombrie, autoritățile au emis mesaje Ro-Alert pentru 6 județe din țară. Vă reamintim că, la momentul acela, două drone au pătruns neautorizat, dispre Republica Moldova, în spațiul aerian al țării.
Alerta din Iași a fost emisă în contextul în care o dronă a pătruns neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova. Aparatul de zbor a fost detectat venind dinspre regiunea Odesa și a dispărut de pe radare după aproximativ 30 de minute, în apropierea localității Țibirica.
Prima alarmă aeriană a fost emisă pentru județul Iași. Apoi, autoritățile locale au emis, apoi, mesaje Ro-Alert pentru județele Vaslui, Neamț, Botoșani, Bacău și Suceava. La scurt timp, Ministerul Apărării Naționale (MApN) a transmis un comunicat.
„În seara zilei de sâmbătă, 31 octombrie, sistemele de supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat două drone care au pătruns neautorizat în spațiul aerian național, în zona de nord-est a României.
Pentru monitorizarea și gestionarea situației, Forțele Aeriene Române au ridicat de la sol patru aeronave F-16, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii și Baza 86 Aeriană Borcea, precum și un elicopter IAR-330 SOCAT.
Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în vederea aplicării măsurilor preventive de alertare a populației din șase județe: Iași, Neamț, Vaslui, Botoșani, Bacău și Suceava.
Una dintre cele două drone a părăsit spațiul aerian național, iar cea de-a doua a fost observată ultima dată în zona dintre județele Vaslui și Bacău.
Nu au fost raportate prăbușiri ale vreunui vehicul aerian.
La ora 19.19 au încetat măsurile de alertare a populației în județele Iași, Neamț, Vaslui, Botoșani, Bacău și Suceava.
Ministerul Apărării Naționale continuă monitorizarea permanentă a situației aeriene din zona de responsabilitate și menține legătura cu structurile aliate, pe care le informează în timp real cu privire la evoluția unor astfel de evenimente”, transmite MApN.