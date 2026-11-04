A fost emis mesaj Ro-Alert în județul Tulcea privind o posibilă incursiune de drone

În urmă cu puțin timp, a fost emis un mesaj Ro-Alert aferent județului Tulcea privind o posibile incursiune de drone.

Locuitorii din nordul județului Tulcea au fost avertizați miercuri, 4 noiembrie, prin mesaj Ro-Alert asupra riscului unei incursiuni de drone. ISU le-a recomandat oamenilor să se adăpostească, să rămână calmi și să respecte măsurile de protecție.

Sondaj Gândul Crezi că Donald Trump va pierde sau își va menține majoritatea în Congresul american? Nu știu / Nu răspund (4%, 89 Votes)

Își va menține majoritatea (24%, 500 Votes)

Va pierde majoritatea (71%, 1.465 Votes) Voturi totale: 2.054

Loading ...

„Alarmă aeriană (posibila incursiune de drone). Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori”, se arată în mesajul primit de populație.

Mesaje Ro-Alert în 6 județe din țară, pe 31 octombrie

Alerta vine după ce, pe 31 octombrie, autoritățile au emis mesaje Ro-Alert pentru 6 județe din țară. Vă reamintim că, la momentul acela, două drone au pătruns neautorizat, dispre Republica Moldova, în spațiul aerian al țării.

Alerta din Iași a fost emisă în contextul în care o dronă a pătruns neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova. Aparatul de zbor a fost detectat venind dinspre regiunea Odesa și a dispărut de pe radare după aproximativ 30 de minute, în apropierea localității Țibirica.

Prima alarmă aeriană a fost emisă pentru județul Iași. Apoi, autoritățile locale au emis, apoi, mesaje Ro-Alert pentru județele Vaslui, Neamț, Botoșani, Bacău și Suceava. La scurt timp, Ministerul Apărării Naționale (MApN) a transmis un comunicat.