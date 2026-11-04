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Sindicatul din Institutul Național de Statistică protestează în fața Ministerului Finanțelor și solicită respectarea drepturilor salariale câștigate în instanță

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Sindicatul din Institutul Național de Statistică București (SINSB) protestează în fața Ministerului Finanțelor și acuză autoritățile că refuză să pună în aplicare drepturile salariale câștigate în urma unor hotărâri judecătorești. O delegație a sindicaliștilor a intrat la negocieri cu reprezentanții Ministerului Finanțelor, însă aceștia anunță că nu vor înceta protestul până când revendicările lor nu vor fi soluționate. Sindicaliștii reclamă faptul că, în pofida deciziilor instanțelor, au trecut doi ani de când drepturile salariale ale angajaților Institutului Național de Statistică nu sunt respectate.

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Mihai Bărbulescu, secretar general al Confederației Naționale Sindicale Cartel Alfa, a transmis pentru publicația Gândul că nemulțumirile angajaților INS sunt la apogeu, iar salarizarea prevăzută de Legea nr. 153/2017 este precară.

„Colegii noștri sindicaliști din Institutul Național de Statistică, prin Sindicatul din Institutul Național de Statistică București, protestează astăzi la Ministerul Finanțelor, pe fondul unor hotărâri judecătorești pentru care nu s-au primit banii timp de doi ani de zile. De altfel, nemulțumirile lor sunt la apogeu, având în vedere și precara salarizare pe care o prevede Legea 153 privind plata celor din fonduri bugetare. Astăzi, delegația sindicatului este primită de conducerea Ministerului. Sperăm într-o soluționare favorabilă a acestor revendicări”, a transmis reprezentantul sindicatului.

Acțiunile de protest s-ar putea intensifica. Sindicaliștii continuă negocierile

Mihai Bărbulescu spune că, în lipsa unei soluționări și pe fondul declarațiilor oficiale privind intenția de a nu majora salariul minim pe economie, ar putea apărea și alte mișcări sociale.

„Situația creată astăzi de către sindicaliștii din statistică poate să genereze ample mișcări sociale, pentru că, pe fondul declarațiilor publice că salariul minim pe economie nu se majorează și al faptului că nu există o intenție rapidă de trecere la un dialog social real, efectiv, nemulțumirile lucrătorilor din România pot să ajungă și la astfel de forme de protest. Deja o echipă de sindicaliști este prezentă la discuții. Sperăm într-o rezolvare a acestor probleme.”

Protestul continuă până la soluționare

Sindicaliștii transmit că vor continua protestul până când vor fi puse în aplicare măsurile stabilite prin hotărârile instanțelor judecătorești.

„În condițiile în care nu se găsește o soluție favorabilă la ceea ce, de altfel, instanța a stabilit, și anume că drepturile salariale ale lucrătorilor din statistică nu au fost acordate corespunzător, protestele vor continua. Formele protestului pot să atingă aspecte și dimensiuni necuantificabile în acest moment și nu pot fi făcuți responsabili de acest lucru liderii de sindicat sau membrii de sindicat, pentru că nu ei sunt cei care pun în aplicare hotărâri judecătorești, ci angajatorii”, a concluzionat, pentru publicația Gândul, Mihai Bărbulescu, secretar general al Confederației Naționale Sindicale Cartel Alfa.

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