Alstom Transport a decis în urmă cu câteva zile să interzică „orice deplasare cu trenurile tip BM4 (Metropolis) în regim de tracțiune proprie” după ce butonul pentru „frâna de siguranță” s-a rupt în timpul unor teste la unul dintre aceste vehicule. În aceste condiții, spun sursele Gândul, intrarea în circulație a noilor trenuri va fi mult întârziată, mai ales că pentru prima garnitură livrată trebuie efectuat rodajul de 10 mii de kilometri, fără călători.

Cele 13 trenuri Metropolis au costat 8 milioane de euro fiecare

Apar noi „surprize” de la trenurile Metropolis produse de Alstom, în Brazilia, pentru Metrorex. Noile trenuri ar fi trebuit să circule deja pe Magistrala 5, Drumul Taberei, însă, diferite incidente au făcut ca ele să fie ținute „pe dreapta”.

Ultimul dintre ele s-a consumat în urmă cu câteva zile, când, în timpul unor teste, mecanicul Metrorex a rămas în mână cu butonul pentru frâna de siguranță.

Potrivit unui document intrat în posesia Gândul, ca urmare a acestui incident, cei de la Alstom au decis să interzică „orice deplasare în regim de tracțiune proprie a acestor trenuri până la elucidarea cauzei defectării butonului «Frâna de Siguranță»”.

Intrarea în circulație a trenurilor Alstom, mult întârziată

Ca atare, testele cu noile trenuri au fost anulate. Cel mult, se pot face doar teste statice, iar cele dinamice se pot desfășura doar cu ajutorul locomotivei diesel, adică tractate.

„Pur și simplu colegul nostru a rămas în mână cu butonul de frână de siguranță. Nici măcar nu era conectat acel buton. Este incredibil unde s-a ajuns cu aceste trenuri care au costat 100 de milioane de euro. Ultimul termen avansat de cei de la Alstom pentru intrarea în circulație a acestor trenuri este 1 iulie 2026. Dar în aceste condiții, este greu de crezut că se va respecta acest termen. Oricum, intrarea lor în circulație a întârziat extrem de mult”, au declarat reprezentanți Metrorex în exclusivitate pentru Gândul.

Metrorex și Alstom au semnat în 2020 contractul pentru cele 13 trenuri de metrou, care ar fi trebuit livrate din vara lui 2022. Valoarea contractului pentru cele 13 trenuri este de peste 100 de milioane de euro.

Garnitura „Ilfov”, rămasă fără captatori în timpul testelor

De când au fost aduse în București, noile trenuri au fost implicate în mai multe incidente.

De exemplu, anul trecut, în martie, pe Magistrala 2 de Metrou, garnitura „Ilfov” circula cu viteza de 80 km/oră de la stația Pipera spre stația Tudor Arghezi, moment în care, între stațiile Aurel Vlaicu și Aviatorilor, s-au smuls patru captatori de la vagoanele M2 și MP2 și un capac de la panoul de frână de la R2.

Până în prezent, nu s-a efectuat rodajul de 10.000 de kilometri pentru primul tren ajuns în depoul de la Berceni.

Gândul a dezvăluit că mecanicii români trebuie să facă 500 de ture pentru rodajul metroului adus din Brazilia. Magistrala 5 de metrou are 20 de kilometri dus-întors. Asta înseamnă cam 500 de ture pentru rodajul de 10.000 de kilometri.

Caracteristicile noilor trenuri:

au caroserie din oţel inoxidabil;

114 metri lungime şi 3 metri lăţime;

asigură o capacitate totală de 1.200 de pasageri per tren;

fiecare tren cu 6 vagoane are 216 locuri într-o dispunere longitudinală;

asigură două zone speciale de acces destinate pasagerilor cu dizabilităţi;

au aer condiționat.

