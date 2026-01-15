Ciucu a lăsat Parlamentul fără apă. Peste 1.500 de angajaţi ai instituţiei se vor spăla pe mâini cu zăpadă

Primăria Capitalei face revizia conductelor si au lăsat fără apă peste 1.500 de angajaţi ai Parlamentului. Problema, din câte se pare, este în toată clădirea.

Ca să fie siguri că nu vor intra în toalete şi vor produce nişte dezastre olfactive în clădire, asta în condiţiile în care oricum intrarea în Parlament e însoţită mereu de un iz persistent de canalizare, cei de la Apa Nova au pus anunţ că vor opri de tot apa în clădire.

Potrivit zvonurilor care circulă printre parlamentari, se pare că Apa Nova nu ar avea destulă apă pentru populaţie, din cauza frigului, şi au invocat ca pretext revizia.

Posibil ca noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, să se fi gândit că oricum nu e activitate parlamentară până în februarie, aşa că nu se va resimţi prea mult lipsa apei printre angajaţii obişnuiţi ai instituţiei, mai ales că încă mai e zăpadă afară.

