Apa Nova, anunț-șoc: „În București a plouat, în 20 de ore, cât întreg debitul râului Prut” / „Peste 96 % din cantitatea medie de precipitaţii aferentă lunii octombrie”

Reprezentanții Apa Nova au anunțat că, în decurs de 20 de ore, începând de marţi dimineaţă, în Bucureşti s-a cumulat peste 96% din cantitatea medie de precipitaţii aferentă lunii octombrie.

Debitul maxim care a tranzitat sistemul de canalizare este comparabil cu cel al Prutului.

„În intervalul 07/10/2025 07:00 – 08/10/2025 03:25 (20:25 ore) s-a înregistrat un eveniment pluvial, ce a descărcat pe suprafaţa Municipiului Bucureşti o cantitate totală de 42.77 l/m2 . Cantitatea lunară, medie multianuală (1961-2024) pentru luna Octombrie, înregistrată la Staţia Bucureşti – Filaret este de 44.3 l/m2 , ceea ce înseamnă că în 20:25 ore s-a cumulat peste 96 % din cantitatea medie de precipitaţii aferentă acestei luni”, au transmis reprezentanții Apa Nova.

„Aproximativ 228 % raportat la cantitatea medie multianuală”

Totodată, reprezentanții companiei au mai precizat că de la începtul lunii şi până miercuri, 8 octombrie, s-a cumulat o cantitate medie de 101.12 l/m2 , reprezentând aproximativ 228 % raportat la cantitatea medie multianuală.

„Evenimentul pluvial a avut o distribuţie uniformă pe suprafaţa Municipiului Bucureşti, iar cantităţile de precipitaţii căzute au condus la tranzitarea unui debit maxim prin sistemul de canalizare de aproximativ 112 m3/s, ce poate fi comparat cu debitul mediu multianual al Răului Prut (110 mc/s), şi un volum tranzitat de peste 4.9 mil m3, reprezentând aproximativ 33% din capacitatea de stocare a Lacului Morii”, menţionează Apa Nova.

Fenomele meteo extreme din ultimele ore au provocat efecte semnificative în 42 de localități din 16 județe – Argeș, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Constanța, Călărași, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea, Vâlcea – precum și în municipiul București.

