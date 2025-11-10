Campania lui Drulă pentru București îi explodează în față. Atacă PSD că a avizat continuarea lucrărilor pentru blocul de lux, când de fapt avizul este dat chiar de colegul lui Drulă din partid, Radu Mihaiu. Gândul publică documentul

Cătălin Drulă, candidat la Primăria Capitalei, promite că una dintre prioritățile sale, ca potențial edil, va fi dărâmarea unei clădiri, construite de fostul ministru de Interne, Gabriel Oprea, pe un teren retrocedat ilegal. Gândul a intrat în posesia Certificatului de Urbanism al imobilului respectiv, care arată, clar, că cel care a aprobat continuarea lucrărilor este nimeni altul decât fostul primar USR al Sectorului 2, Radu Mihaiu, colegul lui Cătălin Drulă. Actualul edil al Sectorului 2, Rareș Hopincă, a declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că Mihaiu a amânat semnarea autorizației de continuare a lucrărilor la mobil, pentru ca responsabilitatea să cadă cel care urma să preia mandatul.

Candidatul USR în cursa pentru București a declarat revoltat că vrea cu orice preț demolarea construcției și a dat vina pe Rareș Hopincă, actualul primar PSD al Sectorului 2. Îl acuză că ar fi aprobat continuarea lucrărilor.

„Pentru mine e flagrant cazul acelui bloc făcut pe Barbu Văcărescu, în buza lacului. Este un teren de 1.000 mp retrocedat ilegal, deci furat din domeniul public. Cazul Onțanu, cu condamnări penale (fostul primar al Sectorului 2 Neculai Onțanu – n.red.). Nu mai e nevoie de probe, că le-au făcut procurorii într-o instanță și e definitiv. Cumva, cum umblă dreptatea cu capul spart în statul român, i-a rămas terenul. Omul a apucat să facă și un schelet de beton acum 12 ani. E vizibil, eu i-am spus Monumentul mafiei imobiliare acolo pe Bd. Barbu Văcărescu, pe un PUZ făcut de Onțanu ilegal. Și acum domnul primar Hopincă (Rareș Hopincă, primarul PSD al Sectorului 2 – n.red.) i-a dat autorizație de continuare a lucrărilor. Că dacă tot e ridicată, trebuie s-o continui. Și devine un bloc de lux unde un singur apartament e pus la vânzare cu 5 milioane de euro”, a declarat Cătălin Drulă, pentru G4Media.

Rareș Hopincă: „Radu Mihaiu a amânat semnarea autorizației pentru ca noi să fim pasibili de proces”

Rareș Hopincă a declarat pentru Gândul că, în momentul în care a preluat mandatul, a fost obligat, prin lege, să semneze autorizația de continuare a lucrărilor de construcție pentru imobilul lui Gabriel Oprea, în baza Certificatului de Urbanism aprobat de fostul edil, Radu Mihaiu.

„Într-adevăr, omițând faptul, intenționat sau fiind mințit de colegul său de partid, că acea autorizația era o obligație, din moment ce a dat un Certificat de Urbanism, a impus câteva avize luate de petent și în contextul acesta nu putea să nu-i dau autorizația”, a declarat Hopincă.

Actualul primar al Sectorului 2, Rareș Hopincă, a precizat că Radu Mihaiu avea, de fapt, posibilitatea să semneze autorizația chiar pe ultima sută de metri a mandatului de primar. Mihaiu a amânat semnarea documentului, pentru ca următorul primar să fie cel tras la răspundere.

„Avea toată documentația primită și a refuzat să o semneze, a lăsat să fie semnată de următorul primar. A amânat momentul știind că trebuie să predea mandatul de primar. A fost acea pauză de câteva luni, între alegeri și preluarea mandatului. A așteptat, a amânat-o ca noi să fim pasibili de un proces”, a declarat Rareș Hopincă, în exclusivitate pentru Gândul.

Ipocrizia USR: Radu Mihaiu a refuzat toate soluțiile de blocare a lucrărilor

De altfel, actualul primar al Sectorului 2, Rareș Hopincă, a menționat că Mihaiu a avut toate pârghiile pentru a respinge continuarea lucrărilor de construire a imobilului deținut de Gabriel Oprea.

„Radu Mihaiu a avut posibilitatea ca în acest Certificat de Urbanism să-i fi dat petentului un Plan Urbanistic de Detaliu, PUD, astfel ar fi supus consultării comunității acest proiect și ar fi ajuns cu proiectul în Consiliul Local, care putea să-l aprobe sau să-l respingă. USR-ul avea majoritate în Consiliul Local, deci, dacă ar fi vrut să-l respingă, avea posibilitatea legală să facă acest lucru. Putea să ceară exproprierea pentru că, din moment ce USR-ul consideră că acela e spațiu verde, trebuiau să facă un certificat de urbanism cu spațiu verde și puteau cere exproprierea. Nu a făcut niciunul dintre aceste lucruri. A dat un Certificat de Urbanism favorabil, extrem de lax pentru petent”, a mai afirmat Rareș Hopincă.

Documentul exclusiv obținut de Gândul dovedește că Radu Mihaiu a semnat continuarea lucrărilor

Certificatul de Urbanism al clădirii, obținut de Gândul, dovedește că USR-istul Radu Mihaiu, fost primar al Sectorului 2 și coleg de partid al lui Drulă, este cel care în iulie 2023, a aprobat Certificatul de Urbanism, pentru continuarea lucrărilor la imobilul fostului ministru de Interne, Gabriel Oprea.

„Str. Barbu Văcărescu nr. 241-273, lot 3/Continuarea executării lucrărilor de construcții nefinalizate, începute în baza Autorizațiilor de construire nr. 1627/69V/22.12.2008, nr. 443/21.V/07.05.2010 şi nr. 81/6V/12.03.2013 şi modificare de tema constand in schimbarea funcțiunii de hotel, autorizată initial, în clădire rezidențială şi dotări complementare”, se arată în documentul semnat de USR-istul Radu Mihaiu.

Lucrările la blocul lui Gabriel Oprea, aprobate Radu Mihaiu (USR), în baza unor avize superficiale

Pentru continuarea lucrărilor la construcția din Barbu Văcărescu, pe care Cătălin Drulă vrea să o demoleze, USR-istul Radu Mihaiu a dat avizul de construcție în baza unor avize facile, precum securitatea la incendiu, infrastructura de canalizare, energia termică, telefonie, etc.

„Planul de situaţie şi faţadele/vederile/detaliile se vor depune și în format digital conform art. 55, alin. (3) şi (4), din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 aprobate prin Ordinul MLPDL nr. 839/2009, în vederea publicării acestora pe pagina de internet a Primăriei Sectorului 2, cu respectarea prevederilor legale de protecție a datelor cu caracter personal; d) avizele și acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism: d. 1) avize şi acorduri privind utilitățile urbane şi infrastructura (copie): alimentare cu apă – Apa Nova București S.A.

canalizare – Apa Nova Bucureşti S.A.

energie electrică – E-Distribuție Muntenia S.A.

energie termică – C.M. Termoenergetica Bucureşti S.A.

gaze naturale – Distrigaz Sud Rețele S.R.L.

telefonie – Orange Romania Communications S.A. salubritate – Supercom S.A. (contract, Nota 5) d.2) avize şi acorduri privind:

securitatea la incendiu

protecția civilă

transport-Societatea de Transport Bucureşti S.T.B. S.A. transport avize Metrorex S.A. şi Ministerul Transporturilor? (in cazul intervențiilor în zona de protecție a metroului) Alte avize/acorduri

fibră optică – Netcity Telecom S.R.L..

iluminat – C.M. Iluminat Public București S.R.L.. energie electrică – C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

sănătatea populaţiei (în cazul încadrării în H.G. nr. 571/2016 şi dacă (în cazul încadrării în H.G. nr. 862/2016 şi dacă (în cazul în care se modifică condiţiile avizate se modifică condiţiile avizate initial) d.3) avize/acorduri/alte documente specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie):

avizul Comisiei Tehnice de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, în cazul în care se modifică condiţiile avizate initial;

acordul Brigăzii Rutiere din cadrul L.G.P.R.-D.G.P.M.B., în cazul în care se modifică soluţia privind accesurile avizate initial;

avizul Serviciului de Telecomunicații Speciale (S.T.S.), în cazul clădirilor cu H> 10 m şi/sau situării imobilului în zona de interes a rețelelor speciale prin lucrări de excavații, terasamente etc.;”, se arată în Certificatul de Urbanism, semnat de Radu Mihaiu în 2023 și intrat în posesia de Gândul.

În iunie, 2025, a ieșit la iveală că fostul ministrul de Gabriel Oprea ar vrea să transforme hotelul pe care îl deținea într-un imobil cu apartamente de lux.

Neculai Onțanu, fostul primar al Sectorului 2, a fost condamnat în aprilie 2021, la trei ani de închisoare cu suspendare, privind retrocedarea ilegală a unor terenuri, în schimbul unei părți din acestea

