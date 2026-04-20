Ilie Bolojan se leagă cu lanțuri de scaunul de premier, după ce PSD i-a retras sprijinul: „Vom continua să asigurăm guvernarea”

Olga Borșcevschi

Liderul PNL, premierul Ilie Bolojan a avut luni seară prima reacţia după ce peste 97% dintre social-democraţi au votat să-i retragă sprijinul politic. El spune că a luat act de „decizia complet greşită şi iresponsabilă a PSD faţă de România, nu faţă de o persoană”. „Voi continua să exercit mandatul de premier”, afirmă Bolojan.

Vezi galeria foto
4 poze

„Am luat act de decizia complet greşită şi iresponsabilă a PSD faţă de România, nu faţă de o persoană. De ce spun asta? În vara anului trecut, într-o situaţie complicată pentru România, am format o coaliţie, pe baza unui program de redresare care se baza pe trei elemente, să facem ordine în finanţele ţării, pe bună guvernare şi pe respectul faţă de cetăţeni. Ceea ce vedem astăzi înseamnă periclitarea finanţelor ţării noastre, înseamnă aruncarea în aer a guvernării, totul făcut într-o lipsă de total respect faţă de cetăţenii ţării noastre”, a spus Bolojan la sediul PNL.

Premierul Bolojan a precizat că în toată această perioadă, toate deciziile care au fost luate, au fost conform programului de guvernare, au fost asumate de către toate partidele.

„Este total anormal să încerci să fii doar parte la decizie, dar să fugi în totalitate cu laşitate de răspunderea deciziilor pe care le ai. Şi sunt câteva lucruri care în toată această perioadă nu au fost negociabile şi nu cred că trebuie să fie negociabile nici în perioada următoare, pentru că este singura condiţie pentru a crea condiţii pentru dezvoltare pentru cetăţenii ţării noastre: să reducem lisipa, să facem un stat mai eficient, să susţinem investiţiile prin atragerea fondurilor europene şi să guvernăm corect şi cinstit pentru cetăţenii ţării noastre”, a adăugat el.

PSD i-a retras sprijinul politic lui Ilie Bolojan

Partidul Social Democrat a decis, luni, să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. S-au înregistrat 97,7% din voturi în favoarea retragerii sprijinului politic şi 2,3% au votat împotrivă. PNL a anunțat ședință imediat după votul PSD.

Liderii PNL s-au reunit la sediul central al partidului, fiind aşteptată o declaraţie a premierului Ilie Bolojan.

De asemenea, şi la USR este aşteptată o declaraţie a liderului formaţiunii, Dominic Fritz.

Președintele Nicușor Dan a anunțat, luni, că va convoca mai multe consultări cu partidele politice dacă PSD va decide să-și retragă miniștrii din Guvern. Șeful statului a mai precizat că nu i-a cerut premierului Ilie Bolojan să demisioneze. Declarațiile au fost făcute luni, la prânz.

Foto: Mediafax

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe