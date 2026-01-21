O ciupercă ne amenință casa și sănătatea iarna. Cum ne putem apăra eficient de mucegai

Condițiile de iarnă, proasta izolare și lipsa aerisirii corecte poate aduce în case un inamic nu numai al locuinței, dar și al locatarilor. Este vorba de mucegai. Această ciupercă greu de stârpit poate crea probleme grave de sănătate, în special pentru asmatici sau cei cu boli pulmonare. Bătrânii și copii sunt cei mai expuși.

„În fiecare dimineață șterg apa de pe geamuri și tot apare. Am început să văd pete negre de mucegai în colțul camerei și îmi este și frică că o să se strice parchetul, parcă se umflă. Nu mai știu ce să fac”, spune Amalia, o locatară din București, care se confruntă cu problemele cauzate de condens și umiditate excesivă, publică Click.

Situația ei nu este una izolată. Odată cu venirea gerului, diferențele mari de temperatură dintre exterior și interior, caloriferele setate la maximum și lipsa unei aerisiri corecte transformă multe apartamente în medii favorabile apariției mucegaiului.

Dușmanul de pe perete

Condensul se formează atunci când aerul cald și umed din interior intră în contact cu suprafețele reci, precum ferestrele sau pereții exteriori, iar apa rezultată se scurge sau se infiltrează în timp în structura locuinței.

Specialiștii atrag atenția că primele semne ale unei probleme serioase sunt apa care se adună constant pe geamuri, mirosul persistent de umezeală și petele închise la culoare care apar în colțuri sau în spatele mobilierului. Ignorate, acestea pot duce la umflarea parchetului, degradarea tencuielii și apariția mucegaiului toxic.

Aerisirea incorectă

Una dintre cele mai frecvente greșeli făcute iarna este lipsa aerisirii. Mulți români evită să deschidă ferestrele de teamă să nu piardă căldura, însă aerul umed rămâne astfel blocat în interior. Specialiștii recomandă aerisirea scurtă și intensă, de două-trei ori pe zi, chiar și pe ger, pentru a permite schimbul de aer fără a răci excesiv locuința. Un alt factor important este modul de încălzire.

Temperaturile foarte ridicate menținute constant favorizează acumularea de umiditate. Ideal este ca temperatura să fie uniformă în toate camerele, evitând diferențele mari între încăperi încălzite și cele mai reci. De asemenea, uscarea hainelor în interior, fără o ventilare adecvată, contribuie semnificativ la creșterea nivelului de umiditate din aer.

Experții mai atrag atenția asupra izolării ferestrelor și a pereților. Ferestrele vechi sau montate incorect permit formarea condensului mult mai ușor, iar punțile termice din jurul lor devin zone ideale pentru apariția mucegaiului. Chiar și apartamentele renovate pot avea probleme dacă izolația nu este realizată corect sau dacă nu există o ventilație adecvată.

Cum prevenim apariția mucegaiulu?

Pentru prevenție, specialiștii recomandă monitorizarea nivelului de umiditate din locuință, care ar trebui să se situeze între 40 și 60%. În cazul în care valorile sunt mai mari, soluțiile pot include aerisirea regulată, folosirea hotei în bucătărie, ventilarea băii după duș și, în cazurile mai grave, utilizarea unui dezumidificator. În ceea ce privește mucegaiul deja apărut, acesta nu trebuie doar șters superficial.

Curățarea fără eliminarea cauzei duce la reapariția rapidă a problemei. Este esențială identificarea sursei umidității și, la nevoie, apelarea la un specialist.„Mucegaiul nu este doar o problemă estetică, ci un semnal clar că locuința are un dezechilibru de umiditate”, avertizează experții.

Medicii atrag atenția că mucegaiul din locuințe nu afectează doar structura casei, ci și sănătatea celor care locuiesc acolo. Expunerea prelungită la sporii de mucegai poate provoca alergii, iritații ale ochilor și căilor respiratorii, tuse persistentă sau agravarea astmului. Copiii, vârstnicii și persoanele cu afecțiuni respiratorii sunt cei mai vulnerabili, iar în unele cazuri, simptomele pot apărea fără ca mucegaiul să fie vizibil în mod evident.