Când este bine să facem curățarea pomilor fructiferi. Care este perioada ideală 

Tăierea pomilor fructiferi se face, în principal, în perioada de repaus vegetativ, în momentul în care pomii nu mai au frunze și activitatea biologică este redusă. Curățarea prin tăiere are rolul de a menține sănătatea pomilor, de a stimula producția și de a preveni apariția bolilor.

Tăierea pomilor influențează direct modul în care pomul își distribuie resursele către creștere și fructificare. O coroană aerisită permite pătrunderea uniformă a luminii și îmbunătățește circulația aerului și reduce riscul bolilor fungice.

Când este bine să se facă tăierea pomilor fructiferi

Tăierea pomilor fructiferi se face toamna, până la jumătatea lunii noiembrie, atât timp cât temperaturile rămân peste 5 grade Celsius. Este important ca rănile rezultate în urma tăierii să aibă timp să se cicatrizeze înainte de apariția înghețului, pentru că temperaturile scăzute pot afecta țesuturile expuse.

Iarna, tăierile sunt permise doar în zilele fără ger puternic, evitând perioadele în care temperaturile scad sub minus 5 grade Celsius. În general, intervalul cuprins între sfârșitul lunii ianuarie și începutul primăverii este potrivit pentru speciile semințoase, precum mărul și părul. În schimb, speciile sâmburoase sensibile la frig, cum sunt caisul, piersicul sau cireșul, se taie mai târziu, în martie sau chiar la început de aprilie, pentru a reduce riscul afectării mugurilor și al apariției infecțiilor.

Primăvara este considerată o perioadă sigură, deoarece permite evaluarea eventualelor daune produse de iarnă. Tăierile trebuie realizate înainte de umflarea mugurilor și de pornirea intensă a circulației sevei.

Cum se realizează corect tăierea pomilor

Tăierea pomilor nu înseamnă doar scurtarea ramurilor la întâmplare, ci presupune intervenții bine gândite, adaptate pentru fiecare specie și fiecare etapă de dezvoltare.

Recomandările autorului: