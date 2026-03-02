Prima pagină » Social » Când este bine să facem curățarea pomilor fructiferi. Care este perioada ideală 

Când este bine să facem curățarea pomilor fructiferi. Care este perioada ideală 

02 mart. 2026, 13:21, Social
Când este bine să facem curățarea pomilor fructiferi. Care este perioada ideală 

Tăierea pomilor fructiferi se face, în principal, în perioada de repaus vegetativ, în momentul în care pomii nu mai au frunze și activitatea biologică este redusă. Curățarea prin tăiere are rolul de a menține sănătatea pomilor, de a stimula producția și de a preveni apariția bolilor. 

Tăierea pomilor influențează direct modul în care pomul își distribuie resursele către creștere și fructificare. O coroană aerisită permite pătrunderea uniformă a luminii și îmbunătățește circulația aerului și reduce riscul bolilor fungice.  

Când este bine să se facă tăierea pomilor fructiferi 

Tăierea pomilor fructiferi se face toamna, până la jumătatea lunii noiembrie, atât timp cât temperaturile rămân peste 5 grade Celsius. Este important ca rănile rezultate în urma tăierii să aibă timp să se cicatrizeze înainte de apariția înghețului, pentru că temperaturile scăzute pot afecta țesuturile expuse.  

Iarna, tăierile sunt permise doar în zilele fără ger puternic, evitând perioadele în care temperaturile scad sub minus 5 grade Celsius. În general, intervalul cuprins între sfârșitul lunii ianuarie și începutul primăverii este potrivit pentru speciile semințoase, precum mărul și părul. În schimb, speciile sâmburoase sensibile la frig, cum sunt caisul, piersicul sau cireșul, se taie mai târziu, în martie sau chiar la început de aprilie, pentru a reduce riscul afectării mugurilor și al apariției infecțiilor.

Primăvara este considerată o perioadă sigură, deoarece permite evaluarea eventualelor daune produse de iarnă. Tăierile trebuie realizate înainte de umflarea mugurilor și de pornirea intensă a circulației sevei.

Cum se realizează corect tăierea pomilor

Tăierea pomilor nu înseamnă doar scurtarea ramurilor la întâmplare, ci presupune intervenții bine gândite, adaptate pentru fiecare specie și fiecare etapă de dezvoltare. 

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

Cum au ajuns cei 28 de copii din Vrancea în mijlocul războiului. Inspectorul general școlar al județului explică în exclusivitate pentru Gândul detaliile “deplasării culturale” în Dubai
12:16
Cum au ajuns cei 28 de copii din Vrancea în mijlocul războiului. Inspectorul general școlar al județului explică în exclusivitate pentru Gândul detaliile “deplasării culturale” în Dubai
Gândul de Vreme Cu ce temperaturi începe primăvara. Unde plouă și unde persistă ceața. Meteorologii ANM, prognoză în exclusivitate pentru Gândul
10:59
Cu ce temperaturi începe primăvara. Unde plouă și unde persistă ceața. Meteorologii ANM, prognoză în exclusivitate pentru Gândul
ISTORIE Se vinde hotelul din Centrul Vechi unde Mihai Eminescu obișnuia să poposească. Care este prețul de vânzare 
10:40
Se vinde hotelul din Centrul Vechi unde Mihai Eminescu obișnuia să poposească. Care este prețul de vânzare 
RETAIL Produsul ieftinit cu 45% începând de astăzi, în LIDL. Majoritatea românilor care țin post îl consumă zilnic
09:37
Produsul ieftinit cu 45% începând de astăzi, în LIDL. Majoritatea românilor care țin post îl consumă zilnic
Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu. Trei militari americani uciși în „Operațiunea Epic Fury” / Macron trimite mai multe forțe militare în Golf după atacurile asupra Iranului / Iranul atacă și baze militare unde sunt staționați soldați germani
Digi24
Principala rută de evacuare pentru ultrabogații blocaţi în statele din Golf. Cât costă un zbor privat către Europa
Cancan.ro
5 zile la rând de ninsoare în aceste orașe din România, începând de marti, 10 martie, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
Suntem la un pas de Al Treilea Război Mondial? Avertismentul experților cu privire la conflictul SUA–Iran
Mediafax
Cine este ayatollahul Arafi, omul care conduce acum Iranul
Click
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu Vârciu: „Vreau acasă! România te iubesc”
Digi24
Momentul în care un avion de luptă F-15 al SUA se prăbușește în Kuweit. Pilotul s-a catapultat
Cancan.ro
BREAKING! E știrea momentului în lumea întreagă. A fost ELIMINAT în timpul bombardamentului
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani. Imagini rare cu blondina!
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Benzina și motorina ajung la 10 lei? România are carburanți pentru 90 de zile, anunță Ministrul Energiei după escaladarea din Iran
Descopera.ro
Povestea exploratorului care a abandonat totul pentru Antarctica
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
De ce burnout-ul nu este doar oboseală și nu se rezolvă cu o vacanță?
FLASH NEWS Iranul susține că a lovit biroul premierului israelian Netanyahu cu rachete supersonice Kheibar
13:23
Iranul susține că a lovit biroul premierului israelian Netanyahu cu rachete supersonice Kheibar
NEWS ALERT SURSE: Guvernul vrea crearea unui fond de solidaritate pentru primăriile fără posibilități de autofinanțare
13:16
SURSE: Guvernul vrea crearea unui fond de solidaritate pentru primăriile fără posibilități de autofinanțare
REACȚIE Adrian Câciu: „Benzina, maxim 8 lei și motorina, maxim 8,2 lei. Restul este sau ar fi speculă”
13:10
Adrian Câciu: „Benzina, maxim 8 lei și motorina, maxim 8,2 lei. Restul este sau ar fi speculă”
ULTIMA ORĂ Și-a securizat SUA petrolul din Venezuela înainte de atacarea Iranului? Explicațiile unui analist economic despre scenariul cel mai probabil
13:03
Și-a securizat SUA petrolul din Venezuela înainte de atacarea Iranului? Explicațiile unui analist economic despre scenariul cel mai probabil
Culorile care atrag imediat atenția. Ce efect au nuanțele hainelor asupra modului în care o persoană este percepută
13:00
Culorile care atrag imediat atenția. Ce efect au nuanțele hainelor asupra modului în care o persoană este percepută
MESAJ Victor Negrescu solicită „clarificări și acțiuni clare” privind repatrierea europenilor din Orientul Mijlociu: ”Situația s-a deteriorat vizibil”
12:58
Victor Negrescu solicită „clarificări și acțiuni clare” privind repatrierea europenilor din Orientul Mijlociu: ”Situația s-a deteriorat vizibil”

Cele mai noi

Trimite acest link pe