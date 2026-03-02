Cristian Tudor Popescu: „Ce mama dracului caută 28 de elevi de gimnaziu, împreună cu două profesoare, în Dubai”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu critică, într-o postare pe Facebook, inițiativa profesoarelor din Vrancea, care au plecat, alături de cei 28 de elevi de gimnaziu, în Dubai. Publicistul consideră că organizarea unei astfel de excursii a fost nu numai lipsită de o componentă educativă reală, ci reprezintă și o imprudență majoră, în contextul situației tensionate din Orientul Mijlociu.

Cristian Tudor Popescu subliniază că existau indicii, încă dinainte, în ceea ce privește escaladarea conflictului din Golf și inerența atacului asupra Iranului de către forțele armate ale SUA și Israel. Ziaristul consideră că organizarea unei excursii școlare în regiune avea toate premisele unei experiențe extrem de riscante. Mai mult, Dubai nu include obiective turistice educative, adecvate pentru copii de gimnaziu.

„Lecția Dubai

Ce mama dracului caută 28 de elevi de gimnaziu, împreună cu două profesoare, în Dubai? Nu era previzibil, de vreo lună încoace, atacul Israel-SUA asupra Iranului, întinderea războiului în tot Orientul Mijlociu?

Și ce să vadă școlarii în Dubai? Ce obiective culturale, ce muzee, ce monumente sunt acolo? Burj al-Arab 7 stele? Pisi la Plajă? Gigălăi? Arabi, și alte naționalități, împovărați de bani? Urmăriți internațional? Ciocolată Dubai?

Elevii și profesoarele sunt din Focșani. Până să viziteze Dubaiul, se vor fi dus să vadă ansamblul Brâncuși? Ce-i drept, e mai greu de ajuns din Focșani în Târgu Jiu decât în Orient…”, afirmă Cristian Tudor Popescu.

„Copiii au plecat într-o călătorie privată, organizată de un centru Cambridge”

La solicitarea Gândul, prof. dr. Livia-Silvia Marcu – inspector şcolar general la Inspectoratul Școlar Județean Vrancea – a precizat, în exclusivitate, că grupul de copii a plecat într-o călătorie privată, organizată de un centru Cambridge, centru care nu face parte din sistemul de învățământ de stat.

Demersul ar fi fost unul „cultural” – în contextul unor activități educaționale/culturale -, iar părinții și-au dat acordul pentru această călătorie din vacanța intersemestrială.

Nici școlile respective nu au avut informații despre această deplasare în Dubai, a mai declarat prof. dr. Livia-Silvia Marcu.

„Copiii au plecat într-o călătorie privată, organizată de un centru Cambridge, deci un centru care nu este în sistemul de stat de învățământ.

Coordonatoarea, doamna Ligia Harasim, nu este profesoară la vreo școală din județul Vrancea și părinții și-au dat acordul.

Au plecat într-o călătorie, într-un demers cultural, înțeleg. Ar fi trebuit să ajungă de ieri, situația politică nu le-a permis să se întoarcă. Acum sunt în siguranță într-un hotel și au fost vizitați de reprezentanții Consulatului României în Dubai.

Am anunțat școlile, nici școlile respective nu știau, pentru că e vorba de vacanța copiilor și părinții decid unde să-i trimită pe aceștia, câtă vreme nu era vorba de vreun proiect de derulat în școală”, a precizat, în exclusivitate pentru Gândul, prof. dr. Livia-Silvia Marcu – inspector şcolar general la Inspectoratul Școlar Județean Vrancea.

