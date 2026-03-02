Prima pagină » Actualitate » Caz stupefiant în Călărași. O femeie de 38 de ani a fost ucisă de fratele ei, iar cadavrul a fost aruncat de familie într-un lac

Caz stupefiant în Călărași. O femeie de 38 de ani a fost ucisă de fratele ei, iar cadavrul a fost aruncat de familie într-un lac

02 mart. 2026, 13:28, Actualitate
Caz stupefiant în Călărași. O femeie de 38 de ani a fost ucisă de fratele ei, iar cadavrul a fost aruncat de familie într-un lac

Incident șocant în Călărași. O femeie de 38 de ani, cunoscută cu probleme psihice, a fost ucisă cu un cuțit chiar de fratele ei. După ce a comis fapta oribilă, bărbatul a aruncat cadavrul într-un lac din Călărași.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași, procurorii au cerut arestarea preventivă a bărbatului de 37 de ani, acuzat de omor.

Caz șocant în Călărași. O femeie de 38 de ani a fost ucisă de fratele ei

Potrivit cercetărilor, în perioada 12-15 ianuarie 2026, pe fondul consumului de alcool și a faptului că femeia de 38 de ani, sora autorului, era cunoscută cu probleme psihice, inculpatul a întreținut cu aceasta raporturi sexuale. Ulterior, când femeia a vrut să plece de la domiciliul părinților, inculpatul i-a aplicat mai multe lovituri cu un cuțit.

În urma acestora, femeia a murit. După două zile, membrii familiei ar fi decis să arunce cadavrul în apa lacului Mostiștea, iar în 24 ianuarie au anunțat dispariția victimei, cadavrul find descoperit aproape o lună mai târziu, pe data de 19 februarie.

AUTORUL RECOMANDĂ

Caz ȘOCANT la o intersecție din București. Un șofer a călcat intenționat cu mașina un polițist local. Cum s-a întâmplat totul

Caz șocant în Italia. Româncă, jefuită și abandonată dezbrăcată pe stradă de șoferul ambulanței în care se afla

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Și-a securizat SUA petrolul din Venezuela înainte de atacarea Iranului? Explicațiile unui analist economic despre scenariul cel mai probabil
13:03
Și-a securizat SUA petrolul din Venezuela înainte de atacarea Iranului? Explicațiile unui analist economic despre scenariul cel mai probabil
Culorile care atrag imediat atenția. Ce efect au nuanțele hainelor asupra modului în care o persoană este percepută
13:00
Culorile care atrag imediat atenția. Ce efect au nuanțele hainelor asupra modului în care o persoană este percepută
MESAJ Victor Negrescu solicită „clarificări și acțiuni clare” privind repatrierea europenilor din Orientul Mijlociu: ”Situația s-a deteriorat vizibil”
12:58
Victor Negrescu solicită „clarificări și acțiuni clare” privind repatrierea europenilor din Orientul Mijlociu: ”Situația s-a deteriorat vizibil”
UTILE Clătite de post cu apă minerală. O rețetă simplă pentru dimineți rapide
12:41
Clătite de post cu apă minerală. O rețetă simplă pentru dimineți rapide
EMISIUNI Președintele Gremium Nomads România, Alexandru Cazan, despre regulile și filozofia cluburilor moto: „Caracterul mă interesează, nu cazierul”
12:30
Președintele Gremium Nomads România, Alexandru Cazan, despre regulile și filozofia cluburilor moto: „Caracterul mă interesează, nu cazierul”
Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu. Trei militari americani uciși în „Operațiunea Epic Fury” / Macron trimite mai multe forțe militare în Golf după atacurile asupra Iranului / Iranul atacă și baze militare unde sunt staționați soldați germani
Digi24
Principala rută de evacuare pentru ultrabogații blocaţi în statele din Golf. Cât costă un zbor privat către Europa
Cancan.ro
5 zile la rând de ninsoare în aceste orașe din România, începând de marti, 10 martie, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
Suntem la un pas de Al Treilea Război Mondial? Avertismentul experților cu privire la conflictul SUA–Iran
Mediafax
Cine este ayatollahul Arafi, omul care conduce acum Iranul
Click
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu Vârciu: „Vreau acasă! România te iubesc”
Digi24
Momentul în care un avion de luptă F-15 al SUA se prăbușește în Kuweit. Pilotul s-a catapultat
Cancan.ro
BREAKING! E știrea momentului în lumea întreagă. A fost ELIMINAT în timpul bombardamentului
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani. Imagini rare cu blondina!
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Benzina și motorina ajung la 10 lei? România are carburanți pentru 90 de zile, anunță Ministrul Energiei după escaladarea din Iran
Descopera.ro
Povestea exploratorului care a abandonat totul pentru Antarctica
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
De ce burnout-ul nu este doar oboseală și nu se rezolvă cu o vacanță?
AGRICULTURĂ Când este bine să facem curățarea pomilor fructiferi. Care este perioada ideală 
13:21
Când este bine să facem curățarea pomilor fructiferi. Care este perioada ideală 
NEWS ALERT SURSE: Guvernul vrea crearea unui fond de solidaritate pentru primăriile fără posibilități de autofinanțare
13:16
SURSE: Guvernul vrea crearea unui fond de solidaritate pentru primăriile fără posibilități de autofinanțare
REACȚIE Adrian Câciu: „Benzina, maxim 8 lei și motorina, maxim 8,2 lei. Restul este sau ar fi speculă”
13:10
Adrian Câciu: „Benzina, maxim 8 lei și motorina, maxim 8,2 lei. Restul este sau ar fi speculă”
CONTROVERSĂ Un băiat de 10 ani și-a dat tatăl în judecată pentru că i-a cheltuit economiile pe nunta cu a doua soție 
12:57
Un băiat de 10 ani și-a dat tatăl în judecată pentru că i-a cheltuit economiile pe nunta cu a doua soție 
FLASH NEWS Zelenski și-a oferit ajutorul în „războiul“ împotriva Iranului. „Toată lumea vede acum că experiența noastră în apărărare este de neînlocuit”
12:53
Zelenski și-a oferit ajutorul în „războiul“ împotriva Iranului. „Toată lumea vede acum că experiența noastră în apărărare este de neînlocuit”
SPORT EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Cine e vinovat pentru rușinea istorică de a participa în play-out? Comentăm cu Florin Costea și Robert Panduru
12:48
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Cine e vinovat pentru rușinea istorică de a participa în play-out? Comentăm cu Florin Costea și Robert Panduru

Cele mai noi

Trimite acest link pe