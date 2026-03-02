Caz stupefiant în Călărași. O femeie de 38 de ani a fost ucisă de fratele ei, iar cadavrul a fost aruncat de familie într-un lac

Incident șocant în Călărași. O femeie de 38 de ani, cunoscută cu probleme psihice, a fost ucisă cu un cuțit chiar de fratele ei. După ce a comis fapta oribilă, bărbatul a aruncat cadavrul într-un lac din Călărași.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași, procurorii au cerut arestarea preventivă a bărbatului de 37 de ani, acuzat de omor.

Caz șocant în Călărași. O femeie de 38 de ani a fost ucisă de fratele ei

Potrivit cercetărilor, în perioada 12-15 ianuarie 2026, pe fondul consumului de alcool și a faptului că femeia de 38 de ani, sora autorului, era cunoscută cu probleme psihice, inculpatul a întreținut cu aceasta raporturi sexuale. Ulterior, când femeia a vrut să plece de la domiciliul părinților, inculpatul i-a aplicat mai multe lovituri cu un cuțit.

În urma acestora, femeia a murit. După două zile, membrii familiei ar fi decis să arunce cadavrul în apa lacului Mostiștea, iar în 24 ianuarie au anunțat dispariția victimei, cadavrul find descoperit aproape o lună mai târziu, pe data de 19 februarie.

