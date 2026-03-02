Prima pagină » Știri politice » SURSE: Guvernul vrea crearea unui fond de solidaritate pentru primăriile fără posibilități de autofinanțare

02 mart. 2026, 13:16, Știri politice
Guvernul ia în calcul crearea unui fond de solidaritate destinat sprijinirii primăriilor cu capacitate redusă de autofinanțare, potrivit unor surse guvernamentale. Fondul ar urma să fie constituit din sumele alocate autorităților locale din impozitul pe venit și TVA, în contextul în care negocierile pe buget se anunță tensionate.

În paralel, Ministerul Finanțelor nu ar avea spațiu bugetar pentru a acorda mai mult de 1,5 miliarde de lei pentru măsurile de solidaritate solicitate de PSD, susțin aceleași surse guvernamentale. Suma este considerată plafonul maxim pe care instituția îl poate susține în actualele condiții fiscale.

Posibil miliard suplimentar pentru Dezvoltare

Pe lângă cele 1,5 miliarde de lei, Guvernul ar mai putea aloca încă un miliard de lei pentru programele derulate prin Ministerul Dezvoltării, în special pentru „Anghel Saligny” și PNDL. Bugetul actual al Ministerului Dezvoltării pentru aceste linii este de aproximativ 5 miliarde de lei. În aceste calcule nu este inclusă Compania Națională de Investiții (CNI).

Suplimentarea ar viza susținerea proiectelor locale aflate în implementare, în special infrastructură de bază – apă, canalizare, drumuri și rețele de gaze.

Primăriile primesc 63% din fondurile de echilibrare

O decizie care urmează să fie adoptată astăzi prevede ca primăriile să primească, la fel ca anul trecut, 63% din fondurile de echilibrare, sume provenite din impozitul pe venit și TVA colectate la nivel local și redistribuite către bugetele locale.

Din aceste sume ar urma să fie alimentat și noul fond de solidaritate, destinat sprijinirii localităților care nu își pot acoperi cheltuielile curente din venituri proprii.

Pe lângă transferurile de la bugetul de stat, UAT-urile ar putea beneficia de câteva miliarde de lei în plus provenite din majorările de taxe și impozite locale. Aceste venituri suplimentare ar urma să întărească bugetele locale, într-un an marcat de presiuni pe cheltuieli și de constrângeri fiscale la nivel central.

Negocierile sunt în desfășurare, iar forma finală a pachetului bugetar ar putea genera tensiuni atât în coaliție, cât și în relația dintre Guvern și administrațiile locale, în condițiile în care solicitările depășesc, potrivit surselor, marja reală de manevră a Ministerului Finanțelor.

Bugetul pe 2026 reaprinde tensiunile din coaliție. PSD: „Nu votăm dacă nu sunt îndeplinite condițiile”

PNL acuză PSD că ia în considerare ruperea Coaliției, în timp ce Guvernul face eforturi pentru repatrierea românilor din zonele de conflict

