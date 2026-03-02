Prima pagină » Știri externe » Iranul susține că a lovit biroul premierului israelian Netanyahu cu rachete supersonice Kheibar

02 mart. 2026, 13:23, Știri externe
Garda Revoluționară Islamică din Iran (IRGC) a anunțat, astăzi, că a lansat rachete balistice Kheibar care au vizat biroul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu și o locație legată de comandamentul Forțelor Aeriene Israeliene. Potrivit sursei citate, aceasta ar fi „a zecea serie” de atacuri lansate de Iran.

Declarația, difuzată pe canalele oficiale iraniene, preciza că rachetele au lovit un complex guvernamental din Israel într-un „atac țintit și surpriză”, relatează The Economic Times.

Israelul nu a confirmat public incidentul și nici posibile daune suferite de biroul primului ministru.

Cu toate acestea, afirmația a adus din nou în prim-plan racheta Kheibar, una dintre cele mai puternice arme cu rază lungă de acțiune ale Iranului.

Iranul a declarat că în atac s-au folosit rachete balistice Kheibar (Khorramshahr-4), numindu-le capabile să penetreze apărarea aeriană israeliană.

Racheta Kheibar, cunoscută și sub numele de Khorramshahr-4, este o rachetă balistică cu rază medie de acțiune (MRBM) dezvoltată de Iran și dezvăluită în 2023.

Zelenski și-a oferit ajutorul în „războiul" împotriva Iranului. „Toată lumea vede acum că experiența noastră în apărărare este de neînlocuit"

Rafinăria Ras Tanura a Saudi Aramco, una dintre cele mai mari din Orientul Mijlociu, a fost lovită de o dronă și închisă ca măsură de precauție

