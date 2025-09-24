Claudia CARDINALE, vedeta cinematografiei europene, a murit la vârsta de 87 de ani

Unul dintre cele mai mari staruri ale cinematografiei anilor ’60, actrița franco-italiană Claudia Cardinale s-a stins din viață la vârsta de 87 de ani.

Potrivit impresarului legendarei actrițe, Cardinale a încetat din viață marți, 23 septembrie, la Nemours, lângă Paris, unde locuia.

A murit înconjurată de copiii săi

Până în ultima clipă a vieții sale a fost înconjurată de familie, copiii fiindu-i aproape când și-a luat rămas bun de la această lume.

Născută la Tunis, cariera ei a început aproape întâmplător, după ce a câștigat un concurs de frumusețe în Tunisia. Premiul i-a adus o călătorie la Festivalul de Film de la Veneția, unde a atras imediat atenția producătorilor italieni. A urmat debutul în filmul Goha (1958), iar apoi consacrarea rapidă cu roluri în capodopere precum Il Gattopardo și 8½.

Claudia Cardinale a colaborat cu cei mai mari actori ai lumii în anii săi de glorie, printre care Omar Sharif, Marcello Mastroianni, Alain Delon, Burt Lancaster, Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks, Henri Verneuil sau Sergio Leone.

Dincolo de cariera artistică, ea s-a implicat în numeroase campanii pentru drepturile femeilor și pentru protejarea patrimoniului cultural.

„Ne lasă moștenirea unei femei libere și inspirate, atât în parcursul său de femeie, cât și de artistă”, a declarat impresarul Laurent Savry într-un mesaj trimis AFP.

