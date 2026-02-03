Doi adolescenți români, frați, au fost arestați în Italia. Sunt suspectați că au jefuit, răpit și bătut un cubanez

Doi minori români, de 16 și 17 ani, frați, au fost arestați și, ulterior, transferați la închisoarea din Torino, Italia. Cei doi sunt suspectați că au jefuit, răpit și bătut o persoană de origine cubaneză. Teroarea a fost filmată, iar imaginile au fost publicate, ulterior, în spațiul online.

A fost emis un document pentru arest preventiv pe numele celor doi minori de cetățenie română, în Italia.

„Carabinierii din Genova San Martino au executat o ordonanță de arestare preventivă în închisoare, emisă de judecătorul de instrucție al Tribunalului pentru Minori din Genova, la cererea Parchetului pentru Minori local, împotriva a doi frați, un tânăr de 16 ani și un tânăr de 17 ani de origine română, suspectați grav de infracțiunile de jaf, răpire și vătămare corporală agravată”, noteză Rainews.it.

Doi minori români au fost arestați

Investigația a arătat că în luna octombrie a anului trecut, cei doi minori de cetățenie română, alături de un alt minor de origine albaneză și un alt băiat de 14 ani, s-au apropiat de un coleg de origine cubaneză și au început să îi aplice corecții fizice, să-l constrângă, să-l amenințe și să-l jefuiască. Incidentul a avut loc în apropierea gării Brignole. L-au forțat să îi urmeze până în Piazza della Vittoria. Băiatul de origine cubaneză a fost jefuit de un inel și un colier. În urma bătăilor, a avut nevoie de 10 zile de vindecare.

„Ancheta, desfășurată cu ajutorul martorilor și al analizei imaginilor înregistrate de camerele de supraveghere din zonă, a dus la identificarea persoanelor care fac obiectul măsurii preventive și care, printre altele, au filmat atacul, înregistrarea fiind distribuită în mai multe grupuri de chat și recuperată de Carabinieri, care au considerat-o o probă importantă”, anunță autoritățile.

