Japonia este lovită de cele mai mari ninsori din ultimii 40 de ani: 30 de morți și sute de răniți. Guvernul lui Sanae Takaichi a mobilizat armata

03 feb. 2026, 10:28, Știri externe
Zăpezile uriașe care au lovit mai multe zone din nordul Japoniei, în ultimele zile, au provocat moartea a cel puțin 30 de persoane, relatează Al Jazeera. Potrivit sursei citate, o femeie de 91 de ani a fost găsită îngropată sub aproximativ trei metri de zăpadă care s-au strâns în fața casei sale, probabil alunecată de pe acoperiș, spun autoritățile japoneze.

Sursă video: X/@volcaholic1

Căderile abundente de zăpadă au determinat guvernul prim-ministrului Sanae Takaichi să ordone, marți, mobilizarea armatei pentru a ajuta zonele afectate, conform televiziunii naționale japoneze NHK.

Autoritățile au sfătuit populația să fie atentă la avalanșe și la zăpada acumulată care cade de pe acoperișuri, a raportat NHK, și au avertizat că sunt posibile întreruperi de curent în zonele cele mai afectate.

Marți, în orașul Aomori din nordul țării, stratul de zăpadă atingea aproximativ 175 cm, mai mult decât dublul mediei pentru această perioadă a anului, potrivit NHK. Luni, orașul a înregistrat până la 183 cm de zăpadă acumulată în unele zone, depășind recordul de 40 de ani de 181 cm, observat în 1986.

Guvernatorul provinciei Aomori, Soichiro Miyashita, a declarat luni că a solicitat armatei să ofere ajutor în caz de dezastru, în special persoanelor în vârstă, multe dintre acestea trăind singure și având nevoie de ajutor pentru a curăța zăpada.

Sursă video: X/ @WeatherMonitors

„Există un pericol iminent de incidente care pot pune viața în pericol, cum ar fi accidente mortale cauzate de căderea zăpezii de pe acoperișuri sau prăbușirea clădirilor”, a declarat acesta într-o conferință de presă.

Mai multe alte orașe au raportat, de asemenea, acumulări de zăpadă de cel puțin 135 cm, a informat NHK. În perioada 20 ianuarie – 2 februarie, 30 de persoane au murit ca urmare a ninsorilor abundente, potrivit Agenției pentru gestionarea incendiilor și dezastrelor.

Potrivit NHK, un total de 290 de persoane au suferit leziuni, unele grave, din cauza incidentelor legate de zăpadă. Agenția meteorologică a declarat că unele zone ale țării înregistrează cantități de zăpadă de peste două ori mai mari decât cele obișnuite, deoarece, potrivit agenției de știri Kyodo, o masă de aer rece din Arctica persistă deasupra arhipelagului japonez.

Nu este clar cum va afecta zăpada abundentă alegerile parlamentare programate pentru duminică.

