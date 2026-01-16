Scandalul dintre Guda și Năsui continuă dur: „Populism grotesc și dezinformare odioasă”

Economistul Iancu Guda a publicat un nou mesaj pe Facebook în care îl critică vehement pe deputatul USR Claudiu Năsui, după un schimb de opinii despre taxe, deficit bugetar și politici publice. Guda îl acuză pe Năsui de populism, manipularea cifrelor și lipsă de responsabilitate fiscală.

Guda îl acuz ă pe Năsui că atacă guvernarea doar pentru imagine

Primul punct pe care Guda îl scoate în evidență este că Năsui nu mai atacă guvernarea dintr-o poziție obiectivă, ci din interes politic personal, după ce a ieșit din grupul de putere și vrea să candideze la alegerile interne din USR. Practic, criticile lui Năsui ar fi motivate de ambiții de partid, nu de interesul public.

„Cat despre Claudiu Nasui, nu pot sa observ decat ca toate atacurile lui agresive la actuala guvernare (din care face parte si USR, partid din partea caruia este senator!) au venit fix in momentul in care a iesit din grupul de putere, iar acum propune alternativa si reforma in USR … probabil o sa candideze la urmatoarele alegeri interne.”

Guda a transmis că nu îl interesează jocurile politice, ci modul în care Năsui manipulează cifrele și creează impresii false în rândul publicului.

„Treaba lui, sa castige, sa piarda .. chiar nu ma intereseaza politica si calculele lor, dar ma deranjeaza dezinformarea si manipularea odioasa a cifrelor, atacuri doar pentru imagine si putere, care induc in eroare oamenii care urmaresc.”

Economistul susține că dezamăgirea lui vine și din faptul că Năsui cunoaște principiile de bază ale economiei, fiind certificat CFA, la fel ca el, și totuși folosește argumente greșite pentru a impresiona publicul. Guda a evidențiat că atacurile lui Năsui se lovesc de elemente simple de logică economică, ceea ce, în opinia lui, trădează o lipsă de seriozitate și profesionalism.

„Iar atunci cand aceste atacuri se lovesc de franturi de logica economica elementara, asta tradeaza trasaturi de caracter pe care nici nu le cataloghez. Claudiu intelege si cunoaste aceste notiuni elementare, este certificat CFA, ca si mine, tocmai de aceea intregul lui comportament este o mare dezamagire.”

Exemple concrete date de Iancu Guda în disputa cu Claudiu Năsui

Guda oferă două exemple clare pentru a demonstra cum Năsui ”manipulează cifrele”.

Primul exemplu este legat de TVA și accize, unde Năsui ar fi prezentat o situație falsă, sugerând că majorarea accizei ar fi dus la creșterea întregului TVA. Guda explică că acest lucru este absurd și că doar o mică parte din rulaje sunt accizabile. Critica sa principală este că Năsui folosește argumente economice greșite cu rea-credință pentru imagine.

„Au crescut TVA, au scazut incasarile” – am explicat de ce este FALS. În tentativa de a apăra minciuna grosolana, Claudiu explică că majorarea accizei cu 10% trebuie să ducă la creșterea tuturor sumelor din TVA cu 10% (o aberatie, doar 8% din rulaje sunt accizabile: tutun, alcool, combustibil). Să susții așa ceva, să indexezi o componentă ca și cum este întreg, fără nicio rușine și tresărire este SOCANT! Daca era medic acesta era caz de malpraxis și era eliminat din profesie. Am fost oripilat de această încercare nerușinată de alterare a matematicii elementare. Rușinos!”

Al doilea exemplu se referă la propunerea lui Năsui de „taxe zero pe salariul minim”. Guda a afirmat că aceasta este o politică populistă, care ar genera faliment și ar agrava deficitul fiscal și comercial, fiind comparabilă cu o strategie periculoasă care oferă beneficii pe termen scurt, dar afectează economia pe termen lung.

„‘Taxe zero pe salariul minim’ – este FALIMENT garantat în situația de față a României, un populism grotesc prin care se creează senzația de bunăstare prin diminuare de taxe, în țara cu cel mai mare deficit fiscal din UE aflată pe marginea prăpastiei anul trecut. De unde facem rost de bani? Cine plătește, am întrebat! Vine și răspunsul – ‘Taiem cheltuieli din altă parte’. Penibil. Risipa de cheltuieli din sectorul public trebuie redusă ca să facem investiții cu valoare adaugată, să producem mai mult în România, să creăm locuri de muncă mai bine plătite. Nu să aruncăm cu bani în populație prin taxe mai mici, creștem deficitul fiscal la cote nefinanțabile, majorăm deficitul comercial cu presiune pe curs și amplificare inflație. Un măr otrăvit: dam oamenilor ce le place pe termen scurt, și apoi îi sărăcim. Lipsa de responsabilitate! Este ca și cum doctorul recomanda vodca persoanelor alcoolice cu condiția să bea mai puțin whisky. Un populism grotesc!”, a scris Iancu Guda, pe rețelele de socializare.

AUTORUL RECOMANDĂ