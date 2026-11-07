Clotilde Armand îl atacă direct pe Ciprian Ciucu, după ce acesta a acuzat USR că este „un partid de agitați”: „Am văzut meduze cu mai multă coloană vertebrală”

Fosta primăriță a Sectorului 1, Clotilde Armand, unul dintre membrii fondatori ai Uniunii Salvați România (USR), l-a atact direct pe liberalul Ciprian Ciucu, după ce acesta a acuzat partidul condus de Dominic Fritz că este „un partid de agitaţi”. Mai mult, primarul general al Capitalei a afirmat vineri, 6 noiembrie, că cei din USR „se contestă unii pe alţii” și a precizat că „PNL este singurul partid normal la cap” pe scena politică actuală. În următoarea zi, Clotilde Armand, a postat, pe pagina personală de Facebook, un mesaj în care ironizează declarațiile „liderului PNL” și îl acuză pe acesta că nu este un politician cu coloană vertebrală.

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„Dacă normalitatea înseamnă să guvernezi cu PSD oricând și cu orice preț, înțeleg de ce principiile altora i se par o agitație suspectă”

„Zice un lider PNL că în USR sunt doar agitați iar PNL e singurul partid normal la cap din România.

Dacă „normalitatea” înseamnă să guvernezi cu PSD oricând și cu orice preț, înțeleg de ce principiile altora i se par o agitație suspectă.

Am văzut meduze cu mai multă coloană vertebrală. Poate mai multă modestie nu i-ar strica”, a scris fosta primăriță în postarea publicată pe Facebook.

Ciprian Ciucu, atac simultan împotriva AUR, PSD și USR: „PNL este singurul partid normal la cap”

Ciprian Ciucu a fost prezent vineri, 6 noiembrie, alături de fostul premier Ilie Bolojan, liderul PNL, la Buzău, unde a avut loc o nouă întrunire a liderilor liberali. Primarul general al Capitalei a adresat critici dure la adresa celor mai puternice partide din România.

„Eu cred că noi suntem singurul partid normal la cap. Singurul partid care e în proiectul european, democratic, normal la cap, în acest peisaj politic.

USR este un partid de agitaţi, care contestă orice, oricând, în orice context, şi se contestă până şi unii pe alţii.

PSD nu mai are lider. Cine, Manda? Hai să fim serioşi”, a declarat Ciprian Ciucu în fața liberalilor buzoieni.

AUR este un partid de extremişti neofascişti, populişti.

Mai mult, primarul general al Capitalei este de părere că Partidul Național Liberal are „un candidat care se vede și care beneficiază de încredere mare în sondaje”.

De asemenea, Ciucu a amintit un episod în care un om de afaceri i-ar fi spus că, deși Ilie Bolojan a crescut impozitul pe dividende în perioada în care se afla la cârma Guvernului, nu îi poate purta pică, întrucât „a făcut ceea ce era corect” pentru ca România să nu intre în colaps economic.