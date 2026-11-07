Tanczos Barna, reacție după petrecerea PSD de la Timișoara: ”La UDMR, nu avem asemenea evenimente”

Senatorul UDMR Tanczos Barna, fost vicepremier, spune că nu își explică opulența de la petrecerea organizată Alfred Simonis la Timișoara și compară evenimentul cu nunta lui Kelemen Hunor, despre care afirmă că nu a atras atenția presei.

”Sincer, nu pot să-mi explic (luxul afișat la petrecere – n.r.), pentru că noi, cei de la UDMR, nu avem asemenea evenimente, întâlniri, asemenea petreceri foarte, foarte rar. Cred că ultimul a fost nunta domnului Kelemen (Hunor, președintele UDMR – n.r.), acum foarte mult timp, și nu au ieșit asemenea știri, pentru că nu au fost, nu au găsit material de publicat cei din din presă”, a declarat Tanczos Barna la Digi24.

Fostul vicepremier a precizat că nu botezul în sine a fost o problemă, pentru că acela este ”un eveniment fericit”, ci luxul afișat.

”Evenimentul în sine, a recunoscut și domnul Grindeanu contrastul acesta, contrastul cu știrile care au apărut despre eveniment și situația în care se află o mare parte a populației țării, cu foarte multe probleme, provocări pe plan financiar, provocări pe planul locurilor de muncă, incertitudinea, nesiguranța, tensiunea din societate și evenimentul în sine. Este, na, un contrast neplăcut”, a mai afirmat Tanczos Barna.

Tanczos Barna: ”Rămâne o pată pe obrazul politicienilor”

Politicianul a explicat că îl cunoaște bine pe Alfred Simonis și că înțelege dorința acestuia de a organiza o petrecere pentru copilul său. Cu toate acestea, spune că nu poate înțelege nivelul de lux afișat la eveniment.

”Chiar nu îmi explic. Nu știu. Nu, nici nu, nu aș vrea să comentez, pentru că este botezul unui amic, copilul unui amic. Eu mă știu foarte bine cu domnul Simonis, înțeleg, ca tată, vrea să organizeze o petrecere, un eveniment ok, cât de mare, cât de mic, cine vine, cu ce se îmbracă… Că nu pot să comentez, pentru că e foarte departe de mine nivelul acesta. Nu știu. Însă efectul pentru imaginea politicianului român și în special pentru imaginea Partidului Social Democrat rămâne, chiar dacă, aparent e așa, un incident mic.

Acestea sunt cele mai deranjante lucruri, pentru că modul în care se comportă, nu știu – dau un exemplu -, AUR în Parlament, câteodată pune amprenta pe tot ce înseamnă clasa politică din România. Voi, acolo, cei din Parlament, uite ce faceți. Dacă un coleg a dormit vreodată în Parlament, cu siguranță a rămas imaginea la nivelul tuturor parlamentarilor, că, uneori, mai și adormiți în sală, chiar dacă unul sau celălalt au muncit și au fost atenți, și au votat, și au fost la fiecare ședință, și s-au pregătit pentru fiecare vot. La fel și acest eveniment, rămâne o pată pe obrazul politicienilor. Că v-ați dus la un eveniment și vă duceți la evenimente, îmbrăcați nu știu cum, cu anumite elemente care nu sunt neapărat de dorit”, a mai spus liderul UDMR.