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Ministrul de Externe al Italiei, Antonio Tajani, a fost ţinta unui atac cibernetic. Datele sale personale au fost publicate pe „dark web“. Pe cine dă vina premierul Giorgia Meloni

Melania Agiu
Ministrul de Externe al Italiei, Antonio Tajani, a fost ţinta unui atac cibernetic. Datele sale personale au fost publicate pe „dark web“. Pe cine dă vina premierul Giorgia Meloni
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Ministrul de Externe al Italiei, Antonio Tajani, a declarat, sâmbătă, că datele sale personale au fost publicate pe dark web de către un grup de hackeri pe care i-a descris drept pro-ruși. Politicianul a precizat inclusiv că a fost supus unor „amenințări și intimidări”. Potrivit acestuia, incidentul are legătură cu sprijinul acordat de guvernul italian Ucrainei. Și premierul Giorgia Meloni a dat vina pe hackerii pro-ruși pentru această scurgere de informații, scrie AP.

Tajani a făcut acest anunț într-o postare pe rețelele sociale, în urma unei serii de amenințări false cu bombă în întreaga Europă, care au provocat devierea unor zboruri, amenințări la adresa securității jurnaliștilor, precum și atacuri recente asupra sistemelor de refrigerare din supermarketuri și incursiuni ale dronelor.

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„De câteva zile, infractorii cibernetici îmi difuzează datele personale pe dark web (piața neagră n.r.), expunându-mă, de fapt, pe mine și pe familia mea la amenințări și intimidări”, a declarat Tajani, adăugând că infractorii „sunt dispuși să plătească pentru alte detalii despre mine și despre cei dragi”.

Într-o declarație separată, Meloni și-a exprimat solidaritatea cu Tajani „în urma dezvăluirilor privind activitățile hackerilor pro-ruși și a publicării pe dark web a datelor cu caracter personal”. Ea a calificat încercările de a vinde informații confidențiale despre funcționari guvernamentali drept „un motiv de îngrijorare gravă, care trebuie abordat cu cea mai mare determinare”.

Tajani, care este și viceprim-ministru în guvernul italian, nu a precizat ce fel de informații au fost furate de hackeri, dar a sugerat că amenințarea cibernetică este încă în curs.

„Nu voi permite să fiu intimidat în niciun fel”, a declarat Tajani. „Voi continua să lucrez pentru a-mi apăra ministerul și Italia și voi consolida și mai mult legăturile și cooperarea pentru a ne proteja împreună.”

Moscova nu a comentat incidentul. Rusia a negat în mod constant orice implicare în atacuri cibernetice sau operațiuni de piraterie informatică în străinătate.

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