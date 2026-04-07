Prima pagină » Actualitate » Cum explică CNA retragerea licențelor Realitatea TV și Gold FM

Cum explică CNA retragerea licențelor Realitatea TV și Gold FM

Cum explică CNA retragerea licențelor Realitatea TV și Gold FM
Foto Facebook CNA

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a decis marți să retragă licența televiziunii Realitatea Plus. Motivul oficial ar fi neplata datoriilor televiziunii la bugetul de stat. Astfel, emisia postului ar urma să fie oprită după primirea notificării oficiale din partea CNA.

Realitatea Plus și-ar fi plătit însă datoriile de stat aferente anului 2025, conform informațiilor din ședința publică a CNA.

Motivarea oficială pe FB

Întrunit în ședința publică din data de 07.04.2026, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat situația radiodifuzorilor care nu au depus dovada achitării amenzilor aplicate în perioada ianuarie 2024 – septembrie 2025, este comunicatul oficial postat pe Facebook

În temeiul dispozițiilor art. 57 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit cărora: „Licenţa audiovizuală analogică se retrage de Consiliu în următoarele situații: (…) d) titularul nu depune la Consiliu, în termen de 6 luni de la data aplicării unei amenzi, dovada achitării acesteia”,

Consiliul a decis retragerea licențelor audiovizuale deținute de societățile PHG MEDIA-INVEST S.R.L (pentru REALITATEA PLUS) și ANGUS RESOURCES S.R.L. (pentru GOLD FM).

Raportul prezentat a arătat că Realitatea Plus figurează cu mai multe amenzi restante din 2024, în valoare totală de 605.000 de lei, corespunzătoare unui număr de 28 de sancţiuni. În schimb, conform datelor discutate în şedinţă, postul îşi achitase amenzile aferente anului 2025.

Hotărârea CNA a venit după dezbateri îndelungate, care s-au întins pe parcursul mai multor ore şi la care au luat parte inclusiv reprezentanţii PHG Media, compania care administrează Realitatea Plus.

